Vince napján megszentelték és megáldották a szőlőt Lakiteleken

A néphagyomány szerint, ha január 22-én, Vince napján esik az eső, akkor tele lesz a pince, ha viszont száraz az idő, akkor üresen maradnak a hordók. Ehhez a naphoz több néphagyomány is kapcsolódik. Pénteken szőlő- és borszentelést tartottak egy Lakitelek határában lévő, fiatal ültetvényben.

Az elmúlt évben tartottak először szőlőszentelést a Szentkirály–Lakitelek Hegyközségben. László Géza fiatal szőlőtermelő ötlete volt az, hogy ebből teremtsenek hagyományt. A pénteki alkalomra a szőlősgazdákon kívül meghívta Lezsák Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét, valamint Győri Tibort és feleségét, akik a csongrádi borrend tagjai.

A szervező Bagi Ferenc katolikus plébánost és Kókai Géza református tiszteletest arra kérte, hogy szenteljék, illetve áldják meg a szőlőt, valamint a bort. Mind a ketten elmondták, hogy a bor jelentős szerepet játszott és játszik most is az emberek életében. Isten segítségét kérve megszentelték és megáldották a szőlőterületet és az asztalra kihelyezett bort is.

Papp Kálmán hegyközségi elnök arról beszélt, hogy

a tél eddig kedvező volt a szőlő számára.

Igaz, volt egy nap, amikor mínusz tizennégy fokot mértek, de az nem okozott károkat. Februárban már megindul a szőlő nedvkeringése, így a februári fagyok jelentős károkat okozhatnak. Ahhoz, hogy ősszel jól tudjanak majd szüretelni, szerencsére is szükségük lesz a gazdáknak, hiszen a tavaszi fagyokon túl, a jégverések és a gombabetegségek is okozhatnak problémákat. A szüret a legfontosabb a szőlőtermelők szempontjából. Természetesen addig sokat is kell dolgozni az ültetvényekben – mutatott rá az elnök. Papp Kálmán reményét fejezte ki, hogy nem lesz gond az értékesítéssel, és megfelelő áron tudják majd eladni a szőlőt.

Lezsák Sándor tiszteletbeli szőlősgazdának mondta magát, mivel van családi szőlőterületük, de ő – mint mondta – nem ért a szőlőtermeléshez. Bizakodását fejezte ki, hogy ha elmúlik a pandémia, akkor a Hungarikum Ligetben lévő borkatedrális is működni fog majd. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítettek a bortörvény megvalósulásában. Amint azt elmondta, a termelők tött észrevételét is sikerült beleépíteni a törvénybe. A honatya véleménye is az, hogy nagyon komoly ellentét van a felvásárlók és a szőlősgazdák között. Ezt nem tudták még feloldani, de – mint mondta – nem adják fel, további tárgyalásokra, egyeztetésekre van még szükség ahhoz, hogy a termelők is jól járjanak, ne csak a felvásárlók.

A jelenlévők Papp Kálmán rajnai rizling borával koccintottak, és pogácsából falatoztak. Viccesen elhangzott az is, ha már ennyien összegyűltek, akkor talán meg lehetne metszeni László Géza fiatal, mindössze ötéves hárslevelű ültetvényt is, mert az mindössze 0,7 hektár.