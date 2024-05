A történet az 1080-as évek elején kezdődött, amikor I. Alexiosz bizánci császár egy időre kénytelen volt átengedni kis-ázsiai területeit, így Müra-Szent Miklós városa a szeldzsuk törökök befolyása alá került. A politikai kavarodást kihasználva 1087-ben Bari városából érkező tengerészek jelentek meg Mürában azon hátsó szándéktól vezérelve, hogy biztos helyre menekítsék, azaz ellopják a sírból a szent ember földi maradványait. Sikerült is szemfüles módon magukhoz venni Miklós csontjait, és azokkal május 9-én dicsőségesen bevonultak szülővárosukba. Erre emlékeztet ez az ünnep.

Szerb búcsúra várják a bajaiakat

Fotó: Beküldött fotó

A Bajai Szerb Önkormányzat és a Bajai Szerb Ortodox Egyházközség által szervezett programban először ortodox pravoszláv, liturgiát tartanak a nagy szerb templomban. A szertartást Jovan Bibity bajai parókus celebrálja. Ezt követően egy körmenet keretében kívülről körüljárják a templomot, majd következik a kalács- és koivoszentelés, utána a kalács felvágása falatkákra, melyet némi bor kíséretében kínálnak a résztvevőknek.

Az egyházi rész végeztével kezdődik a búcsúi mulatság, a kóló és a tamburica a szerb közösségi házban. A mulatságban közreműködik egy hercegszántói közkedvelt zenekar. Az egész ünnepségen egyébként, ahogy mindig, most is felekezetre való hovatartozás nélkül minden érdeklődőt szívesen fogadnak Csility Márkék, és ez alkalommal is szabadon megtekintheti bárki a templom csodálatos, egyedülálló ikonosztázát. A rendezvény ingyenes, de adományokat elfogadnak a szervezők a templom felújítására.