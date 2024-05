Az elképzelés a helyi vállalkozások összefogásával és egy pályázatnak köszönhetően jött létre – hangzott el az ünnepélyes átadón, ahol Szakadáti László, a Rotary Club Kiskunhalas soros elnöke elmondta, hogy a két egyedi tervezésű kerékpáros szervizállomás külső megjelenésén a város jelképei közül a hal és a halasi csipke is megjelenik.

Kerékpáros szervizpontot avattak Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

A helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy forgalmas kerékpárutak mellett legyenek elhelyezve, úgy, hogy azt az igénybe vevők minden akadály nélkül tudják használni. A leengedett, vagy megrongálódott gumiabroncsok felpumpálásán és javításán túl, más egyéb javítási munkálatokat is lehet majd végezni a bázison található rögzített szerszámokkal. Az átadón elhangzott az is, hogy a szerviz pontokat a kerékpárok mellett, rollerek, motorok és babakocsik javítására is rendelkezésre áll.