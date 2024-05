A két csapat előző találkozóját a KNKSE idegenben magabiztosan nyerte, s ezúttal is győzelemre tört.

Jámbor-Herceg Réka 6 góllal zárt, a KNKSE pedig győzelemmel

Fotó: Bús Csaba

Ennek megfelelően jól indítottak a hírös városiak, Jámbor-Herceg, Vuletity és Kollár is hamar feliratkozott a gólszerzők közé. A vendégek tartották a lépést, sok gólt hozott a meccs eleje. A 8. percben Palotás góljával 5-4 volt az állás, ezután viszont négy percig nem találtak be a felek. A rövid gólcsendet a vendégek törték meg, majd a kecskemétiek beállója, Megyesi szerzett egymás után két gólt, azonban Ancsin, Ádász és Téglás találataival fordított a Békéscsaba, amely először vezetett a meccsen. A félidő utolsó tíz percére 9-11-es állással vonultak a csapatok, ez a periódus viszont már a Kecskemétnek sikerült jobban. Jámbor-Herceg, Szarvas, Vuletity és Palotás is betalált ebben a szakaszban, amelyet 8-0-ra nyert a KNKSE, így magabiztos, 17-11-es vezetéssel vonultak szünetre a hazaiak.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. Ezúttal a fiatalok léptek elő, Árvai egymás után háromszor volt eredményes, majd Czár is betalált, a 4-0-s kezdéssel összességében már 12 gólnál járt a Kecskemét, a Békéscsaba ezen időszak alatt egyszer sem tudott túljárni a kecskeméti kapusok, Szegedi és Ács eszén. A 18 percen át tartó békéscsabai góltalanságot Ádász törte meg, 21-12. A következő szakaszban a hírös városiaknak is volt 5-6 perces szakasza, amely során nem sikerült a gólszerzés, ez viszont már nem befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Az utolsó percekben sokszor tízzel vezettek a kecskemétiek, végül 9 góllal, 27-18-ra győztek. A Kecskeméti NKSE az 5. helyen zárta a felsőház küzdelmeit.

– Ez a mai teljesítmény, amit csapatként produkáltak a lányok, méltó zárása volt az idei évnek. A védekezésünk meghatározó volt, amiből könnyű gólokat tudtunk szerezni. Aki ma pályára lépett, hozzá tudott tenni az eredményhez. Óriási gratuláció jár a hölgyeknek – értékelt nagyon elégedetten Bíró-Kisjuhász Petra, a Kecskeméti NKSE vezetőedzője a mérkőzést követően.