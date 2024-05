A Gondosórával az időskorú felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket és nem csak vészhelyzet esetén. Dr. Juhász Roland elmondta, hogy a Gondosóra program egy nagyon egyszerű, alanyi jogon járó szolgáltatás, amelyet a 65 év feletti magyarországi lakóhellyel és állampolgársággal rendelkező polgárok vehetnek igénybe, méghozzá ingyenesen.

Európában egyedülálló a magyar sikertörténet a Gondosóra program

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Mint mondta, a program egy digitális jelzőkészülékre épül, amely Magyarország teljes területén elérhetőséget biztosít. Hozzátette: a nap 24 órájában egyetlen egy gomb megnyomásával segítséget lehet kérni a diszpécserközpontban dolgozó személyektől.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy nem csak egészségügyi probléma vagy komoly baj esetén lehet igénybe venni ezt a segítséget. Az idősek így saját otthonukban biztonságban tudnak tartózkodni, és úgy érezhetik, mintha lenne egy kis „őrangyaluk”, akihez bármikor segítségért fordulhatnak.

A készülék használata nagyon egyszerű, ugyanis egyetlen egy gombot kell csak megnyomni ahhoz, hogy az illető beszélni tudjon a diszpécserrel. A program során már több mint 10 ezer esetben történt életmentés, olyan élethelyzet, amikor a diszpécser közvetlenül értesítette a mentőszolgálatot, katasztrófavédelmet – tette hozzá Dr. Juhász Roland.

A 65 év feletti korosztály számához igazodva minden negyedik embernek van már gondosórája – nyilatkozta az ügyvezető.

Regisztrálni a gondosora.hu felületen lehet. Fontos tudni, hogy nem sak a felhasználó regisztrálhat, hanem a segítője, családtagja vagy rokona is segíthet. Emellett az ügyfélszolgálat segítségét is igénybe lehet venni, melynek a telefonszáma ugyancsak a gondosora.hu felületén található. Papír alapon, azaz postai úton is lehetőség van a regisztrációra.