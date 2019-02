Korszerű rendelőben várják a betegeket

Ünnepélyes keretek között avatták fel szerdán a megújult szalkszentmártoni orvosi rendelőt. A beruházás költségeinek zömét pályázati forrásból, a fennmaradó részt saját erőből finanszírozta a község önkormányzata.

Nyolcvan­millió forint vissza nem ­térítendő támogatást nyert a szalkszentmártoni önkormányzat az egészségügyi alapellátás fejlesztésére a ­megyei Terület- és Településfejlesztési­ Operatív Program pályázatán. A rendelkezésre álló keretből a település meglévő felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése valósult meg. Az épület külső hőszigetelést, a padlásfödém pedig utólag elhelyezett hőszigetelést kapott, a szakemberek kicserélték az elöregedett nyílászárókat. Teljes egészében megújult a tető héjazata, megvalósult a víz, az elektromos és a fűtésrendszer korszerűsítése is. A háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők, az iskola-egészségügyi ellátásnak helyt adó helyiségek is megújultak. A keretből futotta korszerű fogászati­ műszerek, számítástechnikai eszközök beszerzésére és a bútorok cseréjére is.

– A szakszerű orvosi ellátás megléte fontos az idősödő emberek és a fiatal korosztály számára is, hiszen a gyermekvállalásnál a szülőknek nem mindegy, hogy kap-e megfelelő ellátást csemetéjük. A megújult rendelő a falu lakosainak gyógyulását szolgálja, értéke nemcsak a benne lévő építőanyagban rejlik, hanem hogy milyen szolgálatot tölt be a település közösségének életében – hangsúlyozta köszöntőjében Káposztás Tibor polgármester.

Az épület felújítási munkáinak ideje alatt a rendelést a művelődési házban oldották meg. A fogászat több mint egy éve üzemel, az új rendelő átadását követően a gyermek- és háziorvosi ellátás is zökkenőmentesen működik.

– A kormány kidolgozta a Magyar falu programot, ami az ötezernél kisebb lélekszámú települések fejlődéséhez biztosít lehetőséget. A pályázati felhívások megjelenése az első negyedévtől várható. A százszázalékos támogatottságú, előfinanszírozású program lehetőséget ad az egészségügyi szolgáltatások továbbfejlesztésére, a helyi közösségi terek kialakítására az egyházak bevonásával, bölcsőde, óvoda, óvodai sportudvar kialakítására. Mindezen túl az önkormányzati tulajdonú utak felújítására, a nemzeti és a helyi identitás tudat erősítésére – hívta fel beszédében a figyelmet a Magyar falu program kínálta lehetőségekre dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője.

Dr. Temesvári Péter a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal jegyzője a beruházás kapcsán kiemelte, hogy a megyei ­Terület- és Településfejlesztési­ Operatív Program 63 milliárd forintos keretéből szinte valamennyi településnek jutott, így Szalkszentmárton községnek is. Hozzátette: az egészségügyi alapellátás nem csak törvényi kötelezettsége a településnek, hanem jól felfogott érdeke is, ami javítja a község lakosságmegtartó képességét.

A megújult épületet Kapás Mihály plébános szentelte fel, Alföldy-Boruss Dániel, református lelkipásztor áldotta meg. Az átadó ünnepségen Szabó Gáborné Czuczor Teca önkormányzati képviselő, a Ludas Matyiból ismert vajákos Biri néni bőrébe bújva csalt mosolyt az arcokra.

Időszerű volt az épületfelújítás

Az orvosi rendelő korábbi infrastrukturális feltételei jócskán hagytak kivetnivalót maguk után, ezért a fő cél az volt, hogy a falu lakossága jó minőségű közszolgáltatáshoz jusson. Az épület fő szerkezetei a 60-as évek végén készültek, melyek mára már elavulttá váltak, esetenként az épület állagát is veszélyeztették, valamint igen magas volt az intézmény üzemeltetési költsége.