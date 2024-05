A háromnapos Kiskun Expo felvonulással kezdődött.

A Kiskun Expo emlékplaketteket adott át Csányi József polgármester

Fotó: Vajda Piroska

A kiállítók a városházától vonultak a kiállításnak otthont adó városi sportcsarnokhoz. Az ünnepélyes megnyitó vendégeit Vargáné Rácz Judit, az esemény háziasszonya köszöntötte. Mint mondta, a Kiskun Expo nemcsak Kiskunfélegyháza és környező településeinek, de az itt élő szoros köteléket alkotó kiskun közösségnek is a bemutatkozó kiállítása és találkozási alkalma. Megmutatkoznak kiskun értékeink, hagyománytiszteletünk és az erre épülő gazdasági struktúra, amelyben a mezőgazdaságban tevékenykedők mellett az iparosok, kézművesek, szolgáltatók értékteremtő munkája és annak eredményei is láthatók.

Félegyházának több cége is méltó rá, hogy a Kiskun Expo kiállítója legyen

Csányi József, polgármester köszöntőjében hangsúlyozta a Kiskunfélegyháza több olyan vállalattal büszkélkedhet melyek országszerte, sőt a világszerte viszik a város jó hírét. Hangsúlyozta számtalan olyan kiváló cég működik a városban, melyek lokálpatriotizmusa és a városhoz való hűsége megmutatkozott az elmúlt 10 évben is. Ebben az egy évtizedben több mint kétezer embernek teremtettek munkahelyet, ami nagyon jelentős eredmény.

– Hiszem, hogy ezek a cégek méltóak arra, hogy a Kiskun Expón bemutassuk tevékenységüket, méltóak arra, hogy minden félegyházi megismerje a munkájuk eredményét – fogalmazott Csányi József.

A MÁV Zrt. is több programmal kapcsolódott az eseményhez

A polgármester után Mondi Miklós, a MÁV Zrt. pályavasúti igazgatója mondott köszöntőt. Felidézte, hogy a vasút 171 éve része a település gazdasági-, társadalmi-, kulturális- és sportéletének. Kiskunfélegyháza 1853-ban kapcsolódott be a vasúti közlekedésbe, ekkor nyitották meg a Pest–Félegyháza vonalat és a következő évben már Szegedig is el lehetett jutni. A következő évtizedekben tovább folytatódott a vasúthálózat bővítése, Kiskunfélegyháza ma már jelentős vasúti csomópont. Nem véletlen, hogy a vasúttársaság is több programmal kapcsolódott a jubileumi eseményhez azzal céllal, hogy a félegyháziak bepillantást nyerjenek a MÁV munkatársainak életébe.

Jelentős a magyar mezőgazdaság fejlődése

A hazai mezőgazdaság 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül, ennek ékes bizonyítékai a Kiskun Expón kiállító vállalkozások, melyek megmutatják a magyar vidék erejét és versenyképességét – mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese a rendezvény megnyitóján.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta, a magyar mezőgazdaság fejlődése jelentős, hiszen az elmúlt években megújult a géppark, az épületállomány, új üvegházak és üzemek jöttek létre, fejlődött a gazdálkodók szaktudása, képzettsége. Mindezt az ágazati adatok is alátámasztják. 2010 és 2023 között a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron 157 százalékkal, változatlan áron 33 százalékkal bővült, az ágazati szintű jövedelem több mint két és félszeresére emelkedett. A külpiac ebben az időszakban növekvő értékesítési lehetőségeket kínált, miközben meghatározó lett az agrárgazdaság szerepe a nemzetgazdaság külkereskedelmi folyamataiban is. Az agrárexport 129 százalékkal, az egyenleg 65 százalékkal haladta meg 2023-ban a 2010-es értéket. Növekedett a foglalkoztatás is, 18 százalékkal, sőt az elmúlt években inkább a munkaerőhiány jelentett problémát – fűzte hozzá.