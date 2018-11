Megújult a ballószögi egészségház

Péntek délután adták át Ballószögön az új Egészségházat és a felújított polgármesteri hivatalt.

A dupla ünnepséget az Egészségház előtt tartották meg. Az iskolások műsora után Somogyi Lajos polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.

– Az elmúlt négy év, és reméljük a következőek is a fejlesztések jegyében zajlik Ballószögön – kezdte ünnepi beszédét. – Sokat köszönhetünk a kormánynak és a megyei önkormányzatnak. Csak az elmúlt évben és idén 600 millió forint értékben valósultak meg beruházások, ehhez jelentős önerőt biztosított az önkormányzat. Jelenleg is folyik az iskola energetikai felújítása és a Faluházat is korszerűsítjük önerőből. Az orvosi rendelő megújítása régi igény volt a községben. 50 éve épült a régi, melyet egészségházzá alakítottunk át. A régi épületet korszerűsítettük és új szárnnyal bővítettük ki. A beruházáshoz 62 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk el, melyhez önerőként 68 milliót tettünk hozzá. Az új egészségház méltó a község központjához, tökéletesen illeszkedik a falusias környezetbe, ugyanakkor a XXI. századi korszerű körülményeit biztosítja – sorolta.

Az épületben kapott helyet a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelés, a védőnői szolgálat. Míg az újonnan, októberben beindított gyermekorvosi praxis a régi védőnői szolgálat helyén fogadja a gyerekeket a közeli épületben.

Az ünnepségen dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a kormány továbbra is kiemelten kezeli a kistelepülések fejlesztéseit. Elárulta, egykoron pályája kezdetén egy kis faluban háziorvosként kezdte, ahol egy tekerős telefon és egy kopott orvosi táska jelentette a felszerelést. Álmodni se mert volna olyan korszerű körülményekről, mely a ballószögi új egészségházban most biztosított.

Végül Rausch Sándor, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat alelnöke gratulált a beruházáshoz. A ceremónia végén átvágták a nemzeti színű szalagot, majd mindenki megtekintette belülről az épületet. A rendezvény második részében pedig átadták a felújított polgármesteri hivatalt.