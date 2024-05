Sarok Attila, a Jánoshalmi FC technikai vezetője számolt be a megkeresésünkre arról, hogy elmaradt a szerdára kitűzött Jánoshalmi FC-Harta SE vármegyei kupaelődöntő. A hartaiak is értesítették a jánoshalmiakat arról, hogy nem tudnak kiállni, illetve a vármegyei igazgatóság is megerősítette, hogy elmarad a szerdai kupacsata, így a Jánoshalma játék nélkül már a kupadöntőben tudhatja magát.

A Jánoshalmi FC szerdai ellenfele, a Harta már biztosan nem tud újra kupagyőzelmet ünnepelni

Fotó: Szentirmay Tamás

– Nem jókedvünkből mondtuk le a találkozót, sőt, nagyon fájdalmas döntés volt, hiszen szerettünk volna a kupagyőztes címünket is megvédeni, és szerettünk volna újra az országos főtáblán is szerepelni – kommentálta a fejleményeket Sümegi József, a hartaiak szakvezetője. – Nehéz döntést hoztunk meg tehát, amikor lemondtuk a kupaelődöntőt, de nemigen tehettünk mást. A felnőtt csapat kerete szinte elfogyott, az előző két bajnokinkat gyakorlatilag már tizenegy játékos játszotta végig. Azóta közülük is kiestek ketten sérülés miatt, egy játékosunk külföldre utazott előre beütemezett rokonlátogatásra, két játékosunk pedig olyan munkahelyen dolgozik, ahonnan nem tudnak elszabadulni szerdán. Azt pedig nem akartuk, hogy a vármegye hármas csapatunkból töltsük fel a keretet egy vármegyei első osztályú élcsapattal esedékes kupaelődöntőre. A vármegye három más ritmus, más hőfok, más felkészültségi szint, nem láttuk értelmét, hogy egy kiadós vereségnek tegyünk ki bárkit is. A harmincéves edzői pályafutásom során talán két edzőmeccset mondtam le összesen, azokat sem szívesen, ezúttal azonban úgy éreztük – nem véletlenül használom a többes számot, hiszen ez a döntés közös elhatározás –, hogy szerencsésebb, ha ilyen körülmények között inkább nem állunk ki – jelentette ki Sümegi József.