A vármegyei kupa 6. körében már az elődöntőket vívják meg az érintett csapatok. A döntőt megelőző utolsó előtti körben a Lajosmizse a Kunbaja csapatát fogadja, a Jánoshalma pedig a Harta gárdáját.

A vármegyei kupa tavalyi győztese, a Harta a trófeával

Fotó: Szentirmay Tamás

Akárcsak a vármegyei kupa eddigi menete során, mind a két párharc egy-egy mérkőzésből áll. Az összecsapások 17 óra 30 perckor kezdődnek. Amennyiben a kupatalálkozó a rendes játékidőben döntetlenre végződik, büntetőrúgásokkal döntik el, hogy melyik csapat jut be a vármegyei kupadöntőbe. A fináléért szerdán harcba szálló négy csapat már feljutott a Magyar Kupa 2024/25-ös kiírásának az országos táblájára. Bács-Kiskun vármegye a következő idényben is öt csapatot indíthat, az országos mezőny ötödik a vármegyei kupa 5. körében, voltaképpen negyeddöntőben vereséget szenvedett két csapat, a Kalocsa és az Akasztó közül kerül ki. A két csapat az országos főtáblára jogosító, vármegyei kupa 5. helyezésért vívott mérkőzést csütörtökön vívja, meg Kalocsán. Akárcsak a szerdai mérkőzések, az a találkozó is 17 óra 30 perckor kezdődik.

A 6. kör programja:

Szerda, 17 óra 30:

Lajosmizsei VLC-Kunbajai SE

Lajosmizse, Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum, játékvezetők: Rabi József, Juhász László, Rigó Viktória.

Jánoshalmi FC-Harta SE

Jánoshalma, Jánoshalma Sporttelep.

Csütörtök, 17.30

Anda Kalocsa FC-Akasztó FC

Kalocsa, Molnár Ferenc Sport- és Szabadidőközpont, játékvezetők: Ézsiás Gábor, Czombos Zoltán, Herceg Tamás.