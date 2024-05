– Négy évvel ezelőtt kezdtem edzeni, amikor Bajára kerültem rendőrként.

Czuczu Cintia rendőr őrmester, a Bajai Rendőrkapitányság járőrvezetője

Fotó: Zsaru Magazin

Először csak a stressz levezetése volt a célom, de hamarosan azon kaptam magam, hogy életmóddá vált számomra a mozgás és a testépítés. Először személyi edző segítségével vágtam bele a munkába, de hamarosan már egyedül folytattam a felkészülést, elsősorban úgy, hogy rengeteget olvastam a testépítésről. Minden érdekelt – idézi fel a kezdeteket az őrmester, aki jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának elsőéves hallgatója. – Amikor már elég sokat tudtam a helyes gyakorlatokról, a rosszul végzett edzés veszélyeiről, és elég tapasztalatot szereztem magamtól is, a saját tempómban jól tudtam haladni. Mivel ez vált az egyik fő szabadidős elfoglaltságommá, volt, hogy akár naponta többször is edzettem – fejtette ki Czuczu Cintia.

– Természetesen a sport szeretete, a testépítés sok lemondással jár, de aki megszereti ezt az életformát, annak ezek nem nehézségek, hanem kihívások – fogalmazott az őrmester. Azok számára, akik most ismerkednek a testépítéssel, azt javasolja, hogy mindenképpen edző felügyeletével vágjanak bele és rengeteget olvassanak, tanuljanak, hogy elkerülhessék a sérüléseket, de a legfontosabb, hogy minden pillanatát élvezzék annak, amit csinálnak.

Fotó: Zsaru Magazin

A rendőri munka is az élete szerves részévé vált, hiszen 14 éves kora óta rendvédelmi pályára készült, mindig vonzotta a rendőri élet izgalmas, kihívásokkal teli légköre, ahol most teljesen otthon érzi magát. Egyetemi tanulmányait legalább olyan fontosnak érzi, mint testépítő életmódját. A rendőrségen belül is sok terület van, ami érdekli – árulta el Czuczu Cintia, aki szívesen próbára tenné magát a rendőri kommunikáció területén sajtószóvivőként éppúgy, mint közrendvédelmi területen, vagy akár a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen testnevelőtisztként, trénerként.

Czuczu Cintia őrmester a hivatás mellett a testépítésben is új célokat keres. Mentora, Berkes László rendőr őrnagy tragikus halála fenekestül felforgatta terveit, de igyekszik úgy folytatni a munkát, hogy sikereivel is tiszteleghessen az ötszörös világbajnok testépítő emléke előtt – olvasható a police.hu oldalon is közreadott cikkben.