A Déli csoport éllovasa, a Dunagyöngye SK az 5. helyen álló Gara vendége volt.

A Déli csoportban éllovas Dunagyöngye SK gólöröme

Fotó: Farkas Alexa/ Dunagyöngye SK

Bár a mérkőzést végül biztosan, 3-0 arányban nyerte az éllovas, az, aki előzetesen nagy csatára, kiegyenlített küzdelemre számított, nem csalatkozott. Az első játékrészben ugyanis fölényben játszott a hazai csapat, és amennyiben sikerült volna a gólhelyzetiből legalább egy-kettőt kihasználnia, szorosabb is lehetett volna a meccs. A Szeremle hajója azonban kibírta az első félidő garai viharait, a második játékrészre pedig kibontotta a teljes vitorlázatát, és magabiztosan végül magabiztosan ért be a kikötőbe, vagyis nyerte meg a mérkőzést. A szeremleiek azt remélik, hogy ez a rév a Dunagyöngye SK számára még nem a végállomás, a társaság ugyanis aranyra vadászik, az úticél tehát Eldorado. Ami már nincs is annyira messze. A 2. helyen álló Kelebia a Kenderes SE vendége volt, és igazolta a papírformát, ugyanis Prentel Róbert és Csanák Aleksa góljaival 2-0 arányban győzött. A jelenleg a képzeletbeli dobogó harmadik fokáért küzdő Madaras és Katymár sem hibázott, mind a két gárda nagy különbségű győzelmet aratott hazai pályán. A Madaras játékosa, Ócsai Ivó öt góllal vette ki a részét a Tataháza elleni 9-0-ás sikerből, a Katymár csapatában Nagy Zorán négyszer talált be a Bácsalmás II. kapujába.

Vármegye III., Déli csoport: Madaras–Tataháza 9-0, Katymár–Bácsalmás II. 8-0, Felsőszentiván–Bácsborsód 1-6, Kenderes SE–Kelebia 0-2, Bácsbokod–Borotai SE II. 2–5, Gara–Dunagyöngye SK 0-3, Hercegszántó–Kisszállás 0-1.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 23 20 2 1 145-22 62

2. KELEBIA 23 18 2 3 96-29 56

3. MADARAS 23 16 4 3 87-34 52

4. KATYMÁR 23 16 4 3 83-35 52

5. GARA 23 15 1 7 91-46 46

6. BÁCSBORSÓD 23 14 1 8 88-40 43

7. KISSZÁLLÁS 23 12 2 9 50-37 38

8. BÁCSBOKOD 23 10 2 11 47-58 32

9. BOROTA II. 23 9 3 11 50-64 30

10. KENDERES SE 23 6 2 15 43-63 20

11. HERCEGSZÁNTÓ 23 4 1 18 35-97 13

12. FELSŐSZENTIVÁN 23 4 0 19 34-107 12

13. BÁCSALMÁS II. 23 3 2 18 29-95 11

14. TATAHÁZA 23 0 2 21 18-169 2