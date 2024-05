A pünkösdi hétvégén már meg is telik élettel az új központ

Az új intézmény sajtóközleményéből kiderül, hogy jelenleg Magyarországon a vidéki, hasonló méretű települések közül a legnagyobb kulturális és sportberuházás a mélykúti. – Bár az épület készen áll a működésre, a munka igazán csak most kezdődik, hiszen meg kell töltetni élettel és tartalommal a falakat, melyben az intézmény vezetője Somogyi Szilárd és a város polgármestere Kovács Tamás nagyban számít a város közösségeire – áll a közleményben, amely kitér arra is, hogy a nyitóünnepséget követő pünkösdi hétvége ennek a célnak az első állomása lesz, hiszen mind a helyi, mind a környékbeli közösségek részt vesznek rajta és fellépnek produkcióikkal, de helyet kapott a színes programban a Pesti Broadway Stúdió bemutató előadása, a Most vagy soha! című film közösségi vetítése és egy pünkösd vasárnapi nagyszabású operettgála is.

A megnyitó ünnepségen fellépett Fischl Mónika Liszt-díjas énekművész, Szaszák Zsolt színművész, énekes, a Mélykúti Szederinda Citerazenekar és a Szent Tamás Katolikus Iskola pedagógus és gyermekkara.