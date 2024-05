Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy a nyugati iparterület jelentős fejlődésen ment keresztül. A Hilti kecskeméti gyárával már 1989-ben bizalmat szavazott Kecskemétnek, a város első svájci befektetőjeként. A Hilti a napokban adta át logisztikai központját és új gyártóbázisát, amivel megduplázta kapacitását, és a munkavállalók létszáma is emelkedik, mára közel 600 fő dolgozik a cég kecskeméti telephelyén. Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy a vállalat a duális képzési rendszer kialakításában is részt vett, sőt még a régi szakmunkás-képzésben is részt vállalt saját tanműhelyével. A kecskeméti telephelynek jelentős a kutatás-fejlesztési tevékenysége, a Neumann egyetemen végzett kecskeméti mérnökök hozzáadott értékével. Az átadón a svájci nagykövet és a tulajdonosok is jelen voltak.

Szemereyné Pataki Klaudia

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A polgármester megemlítette, hogy az egyetem a Szentkirályi Magyarországgal kötött megállapodást, szintén a napokban.

Szemereyné Pataki Klaudia szerint megfontolandó a buszpályaudvar teljes felújítása

A városvezető beszélt a Széchenyi téri buszpályaudvar felújításáról. Azért jelent megfontolni valót a teljes felújítás, mert a város bővítené az ott található mélygarázst - és a mélygarázsok rendszerét -, mivel már a Malom Központ garázsa is telített. Ehhez azonban nem elég a város önereje, befektetőre van szükség. Ezért átgondolják a tér sorsát, figyelembe véve azt, hogy elkészültek a decentralizált központok, ezáltal széttagolhatók a központi pályaudvar funkciói más városrészekbe.

Mint Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, elsőként a járda felújítását végzik a központi pályaudvaron, amit három ütemben valósítanak meg. Az első ütemnél járnak most, az Aranyhomok melletti járdasziget felújításával. Ez az, ami legkevésbé érinti a buszközlekedést. Ezt követi a központi, végül a körúthoz közel eső járdasziget felújítása. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy az ütemezés miatt a felújítás nem okoz jelentős fennakadást a gyalogos és a buszos közlekedésben. A munkálatok várhatóan belenyúlnak a nyárba, és iskolakezdésre biztosan befejeződnek.

Programok sokasága várja a kikapcsolódni vágyókat Kecskeméten

Szemereyné Pataki Klaudia szót ejtette a hétvégi programdömpingről is, ugyanis számos városrészben rendeznek családi programot az önkormányzati képviselők és civil szervezetek közös szervezésében. Így lesz Kisfáiban és Homokbánya városrészekben – Sipos László körzetében – is családi nap szombaton, utóbbi helyszínen Csepregi Éva lesz a sztárvendég 15.30-kor.

Kiemelt program még a Muzsikál az erdő a Hírös Városban a hetényi Nyíri erdőben, ahová a 15 és 29-es hetényi járatok végállomásától ingyenes minibusz járatok is indulnak.

A polgármester elmondta, hogy szombaton 16 órakor átadják a Fürkész játszóteret a régi szarvasos fajátszótér en. Ez a legkisebbeknek épült, lakossági igényre, és önkormányzati forrásból valósították meg.

Végül a választások is szóba kerültek. A polgármester elmondta, hogy hétfőn lezárult az aláírásgyűjtés, és kisorsolták a szavazólapon a jelöltek sorrendjét. Mint fogalmazott, munkájával bizonyára népszerűvé tette a polgármesterséget, hiszen vele együtt hét jelölt indul a székért, valamint minden kerületben több jelöltre szavazhatnak a választók.

