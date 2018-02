Különdíjat kapott Bucsi Réka rövidfilmje a Berlinalén

A tavalyi Berlinalén elnyert Arany Medve után idén is van magyar díjazott. A filmfesztivál Audi Short Film Award nevű elismerését Bucsi Réka rövidfilmje nyerte.

Adina Pintilie elsőfilmes román rendezőnő Touch Me Not (Ne érints meg) című alkotása kapta meg a legjobb filmnek járó Arany Medvét a 68. Berlin Nemzetközi Filmfesztiválon, a Berlinalén szombaton. Adina Pintilie dokumentarista stílusban készített alkotását a kritikák radikális kísérleti filmként jellemezték, amely a szexualitás témáját dolgozza fel tabuk nélkül. A több mint kétórás román-német-cseh-bolgár-francia koprodukció egy nő történetét meséli el, aki mások mellett pszichiáterhez és férfi prostituálthoz fordul segítségért, mert nem bírja elviselni mások érintését.

Ton Tywker, a nemzetközi zsűri elnöke a díjátadó gálán a döntéssel kapcsolatban elmondta, hogy társaival nagyon sokat beszélgettek a versenyfilmekről, nem egyszer hosszabban, mint az adott alkotás játékideje.

A beszélgetések során „rájöttünk, hogy nemcsak azt akarjuk méltatni az elismerésekkel, hogy mire képes a mozi, hanem azt is, hogy hová juthat el még” – mondta a többi között a Felhőatlasz és a Lé meg a Lola című sikerfilmekről ismert német rendező.

Adina Pintilie a legjobb elsőfilm 50 ezer euróval (15,5 millió forint) járó díját is megkapta. A 38 éves művész az első román rendezőnő, aki elnyerte az Arany Medvét, és öt éven belül a második román fődíjas a Berlinalén. Az elismerést 2013-ban Calin Peter Netzer Pozitia Copilului (A gyermek fekvése) című filmje kapta.

Tavaly Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testől és lélelkről című alkotását tüntették ki az Arany Medvével.

A világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja az idén sem ért véget magyar vonatkozású díj nélkül, Bucsi Réka magyar animációs filmes dániai alkotásként versenyző Solar Work című rövidfilmje 20 ezer euróval járó az Audi Short Film Award nevű elismerést kapta meg.

A nagyjátékfilmes mezőnyben az idén 19 alkotás indult. A legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét a Berlinale nyitófilmje, Wes Anderson Isle of Dogs (Kutyák szigete) című alkotásának ítélték oda. A jövőbeli Japán kitalált helyszínein játszódó animációs filmmel – amelyben egy kisfiú keresi elrabolt kutyáját – az amerikai rendező a kritikák szerint ismét bizonyította zsenialitását.

A díjat a rendező távollétében az egyik legnagyobb hatású kortárs amerikai filmszínész, Bill Murray vette át, megjegyezve: „nem hittem volna, hogy kutya leszek egy filmben, és medvét viszek haza érte”.

Wes Anderson legutóbb 2014-ben indult a Berlinalén, Grand Budapest Hotel című munkáját a zsűri nagydíjával – egy Ezüst Medvével – tüntették ki.

Az év első jelentős nemzetközi filmszemléjén a zsűri nagydíját ezúttal egy másik visszatérő versenyző, a lengyel Malgorzata Szumowska kapta Twarz (Bögre) című szatírájáért, amely a mai vidéki Lengyelországot mutatja be egy fiatalember történetén keresztül, akit egy súlyos arcműtét után kitaszít a környezete.

A legjobb női alakításért járó Ezüst Medvét Ana Brun kapta, aki egy idős leszbikust alakít a Las herederas (Az örökösnők) című paraguayi filmben. Az alkotás elnyerte a fesztivál alapítójának nevét viselő Alfred Bauer-díjat is.

Ezt az elismerést mindig olyan filmnek ítélik oda, amely a zsűri szerint új távlatokat nyit a filmművészetben. A rendező, Marcello Martinessi a díj átvétele után azt mondta, reméli, hogy filmje hozzájárulhat ahhoz, hogy az erősen konzervatív Paraguay társadalma nyitottabbá, elfogadóbbá váljék.

A legjobb férfi alakításért járó Ezüst Medvével Anthony Bajont tüntették ki, aki a La priére (Az imádság) című francia drámában egy drogfüggőséggel küzdő fiatalembert játszik.

A legjobb forgatókönyvnek járó Ezüst Medvét a Museo (Múzeum) című spanyol-brit koprodukciónak ítélte oda a zsűri.

A valamely alkotói területen – zene, díszlet, vágás, kosztüm vagy kameramunka – mutatott kiemelkedő teljesítményért járó Ezüst Medvét Elena Okopnaja, a Dovlatov című orosz film jelmeztervezője kapta.

A nagyjátékfilmes mezőny nagy vesztese az idén a német film. A 19 munka között 4 német film is volt, de egyiket sem díjazta a zsűri.

A rövidfilmes zsűri fődíját, a kategória legjobbjának járó Arany Medvét a The Men Behind the Wall (A férfiak a fal mögött) című izraeli alkotás, Ines Moldavsky rendezése kapta. Az Ezüst Medvével egy Ruandában született svájci rendező, Samuel Ishimwe Imfura című rövidfilmjét tüntették ki.

A német főváros központjában, a Potsdamer Platz mellett álló Berlinale-palotában (Berlinale Palast) megtartott gálán több mint 1600 vendég vett részt, Az Arany Medvét és az Ezüst Medvéket Dieter Kosslick fesztiváligazgató és a zsűri tagjai adták át. A ceremónia a győztes film vetítésével zárult.

A Berlinale a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja, és a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A-kategóriás filmfesztiválok sorában. A 11 napos szemlén 78 országból 385 filmet mutattak be. Az utolsó nap csak a közönségé: vasárnap a fesztivál helyszínein még egyszer levetítik a különböző szekciók legsikeresebb alkotásait.

Borítókép: Bucsi Réka kezében a rövidfilmes szekcióban elnyert Audi Short Film Award elismeréssel

Forrás: MTI/APpool/Axel Schmidt