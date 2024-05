A kék oroszlánok erőn felül teljesítettek az utóbbi hónapokban, ennek gyümölcseként vívták ki a jogot, hogy az egyesület történetében először bajnoki döntőt játszhassanak.

A kecskeméti Fekete Márk tartja a labdát

Fotó: Bús Csaba

A meglepetéseket a felsőházi rájátszás után is tovább tudták szállítani, hiszen a bajnoki döntő első ütközetét megnyerték Szombathelyen, majd újabb két szoros mérkőzést tudtak vívni a nálunknál jóval hosszabb kispaddal rendelkező Haladás VSE csapatával. A ma este 20 órakor kezdődő mérkőzésen tehát az a kérdés, hogy a Messzi István Sportcsarnokban avatják-e újra bajnokká a zöld-fehéreket, vagy pedig Dávid még egyszer képes legyőzni Góliátot.

– A napokban egy kicsivel több időt fordítottunk a regenerációra, mert meglehetősen sok problémával küszködünk a bajnokság hajrájában, nem utolsósorban a véleménye szerint túlságosan felfokozott tempó miatt – utalt a keret nehézségeire Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Mindannyian hiszünk abban, hogy ki tudunk egyenlíteni a párharcban, és hogy az ötödik meccsen fog majd eldőlni a bajnoki cím sorsa. Van sok olyan szegmense a játékunknak, amellyel elégedett vagyok, a védekezéssel azonban nem, így aztán a mögöttünk álló egy-két napban a leginkább ezt próbáltuk a helyére tenni. Ma este kiderül, hogy mennyire sikerült. Az utóbbi mérkőzések rávilágítottak arra is, hogy a játékvezetők engedni fogják az indokolatlanul agresszív játékot, ehhez is alkalmazkodnunk kell. A koncentrációt végig fenn kell tartanunk, csak akkor lehet esélyünk, ha nem zökkenünk ki. Büszke vagyok a fiúkra, mert sok mindenen átmentek ebben a szezonban, és megmutatták, hogy milyen kiváló, karakteres sportemberek. A kecskeméti sportbarátok szeretetére, támogatására most is különösen számítunk, hiszen csak együtt lehetünk sikeresek most és hosszabb távon egyaránt.