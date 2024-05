Mára a dél-alföldi régió egyik legnépszerűbb rendezvénye lett a kelebiai kacsa- és spárganap, ahol idén is több csapat saját, illetve ínyencségnek számító receptek alapján készítette el a különböző finomságokat.

Finomságok sokasága került asztalra a kacsa- és spárganapon

Fotó: Pozsgai Ákos

Rengeteg tárcsalapon sütötték és megannyi fazékban főzték a megszámlálhatatlan módon készült ételkülönlegességeket, amelyeket neves zsűri bírált el. Illés Lajos, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium életműdíjas, nyugdíjas szakoktatója kezdetek óta közreműködője a kelebiai gasztronapon készült ételek bírálatának, mellette még korábbi tanítványa, Liptai Zoltán olimpiai bajnok mesterszakács; Paskó Csaba, a vajdasági Kelebia plébánosa, sztárszakács és Plichta Attila, a kelebiai napköziotthon konyhájának szakácsa kóstolta végig és pontozta az ételeket.

Eleinte csak spárganapként indult a rendezvény

A település gasztronapja az első két évben spárganapként kezdődött, a településen többen termelnek zöld-, illetve fehér spárgát. A spárga régóta különleges ételnek számít, amelyet a zöldségek királyának, a királyok zöldségének is neveznek, eredete máig vitatott, írásos emlékek azonban bizonyítják, hogy már az egyiptomiak és a rómaiak is ismerték, termesztették és hasznosították. Kelebián már a múlt század közepén is tettek kísérletet a termesztésére.

A spárga egyike a legígéretesebb zöldségféléknek. A talaj- és éghajlati viszonyok kedvezőek, az európai piacok közel vannak és korlátlanok, ez a növény is a legjobb minőségben és a leggazdaságosabb módon előállítható. A Csengele–Kelebia–Kiskőrös háromszög adja a hazai spárgatermés 80 százalékát. Az egyik legfőbb mezőgazdasági termék a spárga, amelynek termesztése egy ideje komoly szerepet játszik az itt élő családok megélhetésében. A spárga szezonja április közepétől június közepéig tart. Íze egyedülálló, termesztése munkaigényes, viszonylag rövid ideig lehet csak szedni.

A harmadik évtől az egyik helyi vállalkozás kezdeményezésére, amely kacsatenyésztéssel foglalkozik, egészült ki a program helyben készített kacsaételek megmérettetésével. A versenyre évről évre többen jelentkeznek, köztük baráti társaságok, intézmények dolgozói köre, térségi falugondnokok, és nem utolsó sorban a testvértelepülések csapatai. Idén 16 csapat versengett egymással.