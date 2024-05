Szombaton rendezték meg a két elődöntőt, ahol a papírforma alapján a Kiskunmajsa és a Kiskőrös sikerére volt a legnagyobb sansz, hiszen ez a két gárda zárt az első két helyen az alapszakaszban.

Bajnok a Kiskunmajsa a vármegyei élvonalban

Fotó: Kiskunmajsai KC Facebook-oldala

A Kiskőrös a harmadik helyen bejutó NJE-Euroscale Group ellen kellett, hogy kiharcolja a finálét, de a kecskemétiek nem akarták olcsón adni a bőrüket. A hírös városiak Gallina és Székely révén gyorsan kettő gólos előnyt harcoltak ki, Barna Imre hetesével csak a 10. percben tudott egalizálni a Kiskőrös (4-4). A folytatásban inkább a jó védekezés került előtérbe, nem a gólzápor, ennek megfelelően fej-fej mellett haladtak a csapatok. A kiskőrösi Laki kettő perces kiállítását aztán kihasználta a hajrában az NJE, Haraszti és Bálint is betalált, így 8-10 volt az állás a szünetben. Szünet után sem engedte ki kezéből az előnyt a Kecskemét, alig tíz perc után meg is duplázta azt (12-16). A Kiskőrös nem találta a ritmust, az 52. percben már 15–22 állt az eredményjelzőn, s noha innen még feljöttek három gólra a hajrára, a kiállításokkal elszállt a remény az egyenlítésre. Az NJE 23–27-re nyert, és jutott elsőként a döntőbe.

Intő jel volt ez a Kiskunmajsának, egyben motiváció a Kiskunhalasnak a folytatáshoz. A házigazda saját közönsége előtt nagy elánnal kezdett, Gyárfás Máté vezetésével 6-2-re lépett el az alapszakasz győztese. Némi gólcsend után Hodonoczki kapus és Szekula hozta fel a vendégeket, a Kiskunhalas kiegyenlített, ezek után pedig szoros csata, folyamatos gólváltások következtek. A félidő végén Kiss góljánál úgy tűnt, a vendégek mennek előnnyel a szünetre, de Tan végül 17-17-re módosította az eredményt. Kicsit idegesebben, több hibával kezdték a második félidőt a csapatok, de ez a Kiskunhalasnak kedvezett, szűk tíz perc után 19–21-re vezettek. Visszajöttek a viszont a hazaiak a kitűnő hangulatot diktáló közönségnek is hála, így a hajrának 25–25-ről vágtak neki a csapatok. Vadkerti, Tan és Kusklis is nagyon komoly vezérré lépett elő az utolsó percekben, így ha nehezen is, de 32–28-ra a Kiskunmajsa nyert.

A Kiskunmajsa egy döntőt megnyert, egyet elveszített

Vasárnap a vármegyei II. osztály helyosztói vezették fel a napot. A rövidített játékidő itt is komoly izgalmakat hozott, a bronzmeccset végül 40 perces játékidő után a Gézengúz nyerte meg a Bácsalmás ellen 20-16-ra. A döntő viszont nem tudott eldőlni a rendes játékidőben a Kiskunmajsa és a Kecskemét között, ugyanis itt is ez a két gárda vívhatta a finálét. 11-11 után jöhettek a hetesek, melyeknél a kecskeméti Dolgoborodov Péter nagyon jól érezte a lövéseket, így a házigazda végül alulmaradt a nap első döntőjében.

Az I. osztály bronzmeccsén a csalódott csapatok csatáját már a Kiskőrös alapvetően magabiztosan hozta, gyakorlatilag végig vezetve, az előnyt folyamatosan jól menedzselve 30–24-re győzte le az egyébként magából a hétvége során mindent kiadó Kiskunhalast, így megszerezte a harmadik helyet.

Jöhetett az újabb Kiskunmajsa-Kecskemét döntő, melyen a tét már inkább a hazaiakat nyomta. 3-3 után Vadkerti, Nagy és Gyárfás is eredményes volt, így gyorsan 6–3-ra húzott el a Kiskunmajsa. Az NJE-ből Zubornyák és Székely villogott ekkor, aminek egyenlítés lett az eredménye, 8–8 után így megint minden teljesen nyílt volt. 11–11 után a Kiskunmajsáé lett a félidő vége, Kuklis és Tan vezetésével 14–12-es előnnyel vonult szünetre a hazai gárda. Nagy lendülettel ment bele a második félidőbe is a Kiskunmajsa, mely rövid idő alatt öt gólos előnyt harcolt ki. Ez tulajdonképpen el is döntötte a lényegi kérdéseket, a kecskemétiek már nem tudtak megújulni, a házigazda így esélyeshez méltóan, 29–23-ra nyerte a döntőt saját közönsége előtt.