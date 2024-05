A vádirat szerint a budapesti férfi 2021 júniusában lépett kapcsolatba az Ausztriából irányított embercsempész bűnszervezettel. A szervezet a szerb-magyar határ közeléből szállította a migránsokat az osztrák-magyar határhoz, illetve esetenként Ausztriába és más európai uniós tagállamokba. A férfi társával együttműködve 2021 júniusától 2021 októberéig legalább 12, magyar forgalmi rendszámú gépkocsi megvásárlásában működött közre. Az autókat nem saját nevükre, hanem ténylegesen nem működő cégek nevére vásárolták meg.

Embercsempész bűnszervezetnek vásárolt autókat a magyar férfi

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A férfi és társa a gépjárműveket a megbízó utasítását követve egy budapesti telephelyen adták át a moldáv, illetve fehérorosz állampolgárságú sofőröknek. Esetenként az autókat indítókulccsal együtt hagyták a telephelyen. A férfi tudta, hogy az általa beszerzett és átadott gépkocsikat migránsok szállításához fogják használni. Egyes gépkocsikat a szállítások megkönnyítése érdekében a bűnszervezet tagjai át is alakítottak, így például kivették a hátsó üléseket, vagy lesötétítették a hátsó ablakot.

A ténylegesen nem működő cégeket a férfi által szerzett hat gépjármű esetében is tulajdonosként jegyezték be a gépjárműnyilvántartásba, emiatt a férfinak közokirat-hamisítás bűntette miatt is felelnie kell.

Az ügyészség a vádlottal egyezséget kötött. A férfit az ügyészség üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészés bűntettével, valamint 6 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette vádolja és ezért vele szemben szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.