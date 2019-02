Két iskolában is befejezték a korszerűsítést Baján

Két iskolában vizitált hétfőn Baja város vezetése, uniós támogatást élvező energetikai korszerűsítést tartalmazó projektek eredményeivel ismerkedtek.

Bajaszentistvánon Gugán Antal igazgató a félévzárásnál is nagyobbnak nevezte a második tanóra kezdetére időzített ünnepséget. Köszönetet mondott a 150 milliós fejlesztésért, amit az iskola jövője szempontjából fontos üzenetnek nevezett. A komplex fejlesztés során az A épületen fa nyílászárókat cseréltek, az épület fűtési rendszerét korszerűsítették, új kazánt és radiátorokat telepítettek, a B épületben ezek mellett a padlás- és pincefödémek hőszigetelése is szerepelt az elvégzendő feladatok listáján.

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő felidézte, hogy polgármester volt, amikor az iskolák állami fenntartásba kerültek. Akkor sokan azzal riogattak, hogy az állam nem lesz jó gazdája az iskoláknak, sokan pedig aggódtak, hogy az önkormányzatok nem fogják sajátjukként fejleszteni az intézményeket. Kiemelte: nagy iskolafejlesztések zajlanak, Baján és a választókerületben több milliárd forintot költenek az intézményekre.

Fercsák Róbert polgármester személyes élményeit felidézve arról számolt be, hogy diákként mindig érdekelte őt is, amikor valami építkezés, átalakítás történt az iskolában. Ezért is folytatni kívánja a város az intézmények korszerűsítését, mert így a mai iskolások hangulata is egyre jobb lehet.

A kiscsávolyi iskolában csupán néhány meglátogatott osztályteremben órán lévő diák zökkenhetett ki a normál iskolai menetrendből. Itt Erős János intézményvezető minőségi előrelépésnek nevezte a környezet, az épületek átalakulását. Mint mondta: igyekeznek új pedagógiai tartalmakkal a létszámot növelni. Az átalakításhoz kapcsolódva, a cigány önkormányzat hozzájárulásával, három terem belső festésére is sort kerítettek. A hivatalosan Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Malom utcai épületeként említendő iskola energetikai korszerűsítése egy 300 millió forintos projekt részeként valósult meg.