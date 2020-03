A labdarúgó NB I 26. fordulójában a múlt szombaton Kisvárda–Újpest-mérkőzést kellett volna játszani, és koronavírus ide vagy oda, nem is maradt el az összecsapás. Igaz, erre nem a zöld gyepen, hanem a virtuális térben került sor. A lila-fehérek soros ellenfelüket kihívták egy FIFA 20-as játékra, és a várdaiak nem futamodtak meg. Az Újpestet Banai Dávid képviselte, aki a Juventusnak megfelelő Piemonte Calciót irányította, a Kisvárda színeiben Jelena Richárd a Real Madriddal szállt be az ütközetbe. A felek oda-visszavágó alapon rögtön két mérkőzést is játszottak; s Banai nyert, az első meccset 3–2-re, a másodikat 3–0-ra behúzva. Ami persze megdobogtathatja az újpesti szíveket, de most jóval többről van szó.

Az esemény a Magyar E-sport Szövetség (Hunesz) szakértői támogatásával valósult meg, és a szövetség elnöke, Bíró Balázs így nyilatkozott: „Az elmúlt években sokat dolgozott a Hunesz azon, hogy közelítse az elektronikus sportot a hagyományos sportokhoz. Ez az online összecsapás kiváló példa a valós labdarúgás és a digitális sport kapcsolódására. Reméljük, a virtuális térben így némi pótlékkal szolgálhatunk a rajongóknak a sajnálatos helyzet okán elmaradt futballmérkőzések helyett.”

Még ha eddig sokan nem is vettek róla tudomást, vagy a sportok közé való besorolását elfogadhatatlannak tartják, az e-sport igenis itt van közöttünk, és már felnőtt egy generáció, amelyik nagyon is fogékony rá. Lehet olyan szörnyű víziónk is, hogy napjaink nagy stadionjai közül már csak néhánynak állnak a romjai, és ezek afféle turista­látványosságok, mint a Colosseum, de remélhetőleg ettől még messze vagyunk. Az e-sport dinamikus előretörése azonban elvitathatatlan. S most, amikor a falak közé kényszerülünk, ez a helyzet még inkább lendületet adhat neki.

Az Újpest–Kisvárda-„meccset” természetesen láthattuk az interneten (szombaton Újpest–Honvéd-találkozó lesz!), de talán nincs messze az idő, hogy az e-sport a televíziós sportcsatornákat is elfoglalja.

Már most is olyan a látvány, a grafika, hogy jó néhányan elsőre ki sem szúrnák, nem valódi futballmeccset látnak. (Ide kapcsolódik, hogy a Formula–1 a múlt héten hivatalos oldalán jelentette be, virtuális bajnokságot indít; vasárnap este a Bahreini Nagydíjat jelenlegi és korábbi F1-es pilóták részvételével rendezték meg, s ezt az M4 Sporton is láthattuk.)

Azért szóljunk egy másik, ugyancsak hétvégi, újpesti hírről is: befejeződtek a műfűbetűzési munkálatok, így a bajnokság folytatásakor a lila-fehérek újra a Szusza Ferenc Stadionban játszhatják a hazai találkozóikat. Mégiscsak az lenne az igazi.