Íme egy lakberendező által megálmodott otthon Kecskeméten

„Eladó prémium minőségben kivitelezett, lakberendező által megálmodott nagy teraszos, 2020-ban épült lakás! Íme egy lakberendező által megálmodott otthon Kecskeméten Kivételes adottságokkal rendelkező 54 négyzetméteres, 2 szobás luxus ingatlanhoz tartozó 35 négyzetméteres terasz, igény szerint akár beépíthető. A társasház kivitelezésénél a legfontosabb szempont a minőség és az összhang volt. A lépcsőház modern, tágas és világos. A nyílászárók műanyag hő és hangszigeteltek és elektromos redőnnyel lettek felszerelve. Minden részletében modern összhang jellemzi az ingatlant melyhez igény szerint autóbeálló is vásárolható! Az ingatlan teljes bútorzattal kerül értékesítésre, beleértve a finoman megválogatott darabokat, amik tökéletes összhangban állnak az otthon elegáns hangulatával. Igénytől függően a Jakuzzi is megvásárolható. Tökéletes minőségi konyhában az összes beépített gép Whirlpool 6 érzék szériából került kiválasztásra, a nappaliban projektort is kiépítettek. A lakás kimondottan tágas, optimálisan elosztott terekkel rendelkezik, így a nappali és a hálószoba is maximális kényelmet biztosít a mindennapok során. Az ingatlan a tágas és világos terek miatt rendkívül napfényes, így minden szobája kellemes, meleg atmoszférát sugároz. Az ingatlant kiemeli a többiből az exkluzív kialakítás és a prémium minőség. A lakás elhelyezkedése is ideális: csendes, nyugodt környezetben található, ugyanakkor minden fontos infrastruktúrához (bevásárlóközpontok, iskolák, orvosi rendelők) közel. Az autóbeálló biztosítja, hogy a lakók kényelmesen és biztonságosan parkolhassanak.”

