Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Beküldött fotó

Gigor család

Kecskemétről Csordás Erzsébet anyai nagyszülei fotójával nosztalgiázna. Az 1937 körüli fénykép Gigor Jánost és családját örökítette meg Lakiteleken. A szülök, János és Erzsébet gyermekeik – Mihály, Terézia és Erzsébet – körében látható. Erzsébet volt olvasónk édesanyja.

Beküldött fotó

Óvoda

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike 1980-ba kalauzolná el a régi fotók kedvelőit. Egy tiszakécskei óvodai rendezvény kedves pillanatát mutatja a fénykép, ahová olvasónk keresztfia járt. Gizike leírta: szívesen gondol ezekre az évekre, amikor még gyermekei kicsik voltak, és ő maga is fiatal volt. Akkoriban még összejártak a családok, igazi jó közösségek voltak.

Beküldött fotó

Kollégiumi ápolónő

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna a hetvenes évek végét elevenítené fel az Országos Nevelő Intézet (ONI) életéből. Pintér Jánosné Eszti néni a kollégium ápolónője látható az általános iskolás gyerekek körében, mindenki nagyon szerette. Olvasónk maga is többször volt a betegszobán, és mindig számíthatott rá. A képen látható még Komonyi Ottilia pedagógus és a gyerekek, Zámboki Ildikó, Gyöngyösi Orsi, Lengyel Gyöngyi, Rácz Gabika, Rebek Irénke, Nagy Mária.

Beküldött fotó

Andrássy család

Páhiról Andrássy Gyula egy régi családi fotót osztana meg. Az 1960-as években készült felvételen az Andrássy család látható. Középen áll olvasónk, Andrássy Gyula, valamint felesége, Makány Mária, illetve elsőszülött fia, Gyula.

Beküldött fotó

Mollináry-bakák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 1915-re tekintene vissza. A Császári és Királyi 38. Mollináry Gyalogezred 1868-tól Kecskemétről és környékéről kapta a hadkiegészítését. Valamelyik alegysége mindig a hírös városban állomásozott. A Nagy Háború valamennyi arcvonalszakaszán bevetették a Mollináry-bakákat. A képen a 38/III. zászlóalj tisztikara pózol 1915 késő őszén.

Beküldött fotó

Iskolai emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy kedves iskolás emlékét idézné fel ezzel az 1975-ös fotóval. Az iskola környezetét tették rendbe a gyerekekkel. Olvasónk örömmel gondol vissza a vidám hangulatú eseményre.