Öveges László elmesélte, hogy az építész szakmát leginkább a terület alkotóereje miatt választotta:

– „Kevés beszéd, sok tett és vannak kézzelfogható eredmények” – fogalmazott.

Öveges László Kecskemét főépítésze

Fotó: Vajda Piroska / archív-felvétel

A főépítész kiemelte, hogy a sikeres városszépítő tevékenységéhez elengedhetetlenek a támogató partnerek is, akik közül az egyik legfontosabb, a mindenkori polgármester. Ha a város vezetősége bízik a főépítészben az jelentősen megkönnyíti és előrelendíti a hatékonyságot. A podcast alatt arra is fény derül, hogy mennyiben volt más a rendszerváltás előtt és után főépítészként munkálkodni. A rendszerváltás alatt Öveges László Mező Mihály vezetése alatt felelt a város építményeiért, később pedig Zombor Gábor és Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterek mellett is kibontakozhatott.

Öveges Lászlótól megtudhattuk, hogy komoly munkát fektetnek az utak, a parkok és közterületek rendezésébe, amin bár még sokat kell dolgozni, elszántságból nincs hiány. Kiemelte a modern kori építészet kiemelkedő gyöngyszemét, a Kecskeméti Katona József Könyvtárat, ugyanakkor páratlan társasházak, irodaházak is épültek, de büszkeséggel töltheti el a város lakóit a megújult uszoda is.

A beszélgetésben további részletek derülnek ki az Építészeti Tervtanács munkásságáról és a jövőbeni kecskeméti víziókról is az alábbi felvételből: