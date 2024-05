A Kalocsai Viski Károly Múzeum szakemberei Romsics Imre igazgató irányítása mellett a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. által adományozott, a múzeum tulajdonában álló, valamint a Népművészeti Múzeumban meglévő darabok fotográfiáiból állították össze a kiállítás anyagát. A múzeumi darabok időrendi sorrendbe szedett láncolatával a paprikatermesztés és feldolgozás-, a kapcsolódó tudományos kutatás történetét, tárgyi emlékeit és a fűszerpaprika őrlemény készítésének házi és nagyüzemi technológiáját mutatják be. A tárlat vitrinekbe rendezett relikviáinak magyar és angol nyelven történő prezentációját hatalmas térképrészletek, leírások és kisfilmek teszik teljesebbé.

A képen balról: Romsics Imre, Németh József és dr. Filvig Géza

Fotó: Zsiga Ferenc

Elsőként dr. Filvig Géza köszöntötte a vendégeket, majd Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. tulajdonos elnök vezérigazgatója saját életútján keresztül idézte fel a paprikatermesztés és feldolgozás immár aranykorának tekinthető ’70-es, ’80-as éveket, a ’90-es évek elejét. A szakember reményét fejezte ki, hogy a mezőgazdaság jelenlegi helyzetében is gazdaságos és jövedelmező paprikatermesztés valósul meg a tájkörzetben, hiszen e nélkül lehetetlen a jó minőségű, eredetvédett kalocsai fűszerpaprika-őrlemény előállítása. Az igazgató szerint a kiállítás is segítheti a fiatalokat abban, hogy a jövőjüket, megélhetésüket a város egyik hungarikuma előállításában, feldolgozásában és értékesítésében lássák. Ugyanakkor a szakmailag is figyelemre méltó kiállítás a város idegenforgalmi vonzerejét erősíti.

Romsics Imre a kiállításról szólva elmondta: nagyon sok tárgy a KAGE székházként ismert épület kiállítóteréből került az Érsekkert bejáratánál lévő, kétszintes állandó kiállítótérbe. A kapott anyagot a Viski Károly Múzeum tulajdonában lévő tárgyakkal egészítették ki, de a múzeum több relikviát, térképet, dokumentumot másik múzeumoktól kölcsönzött, hogy a paprika történetét nagyobb kitekintéssel tudja bemutatni.

Az igazgató szólt arról is, hogy a tárlat négy fő részre bontható. Az őstörténet szerinti első állomása Mexikó. Onnan a paprika útja az 16. században indult el először Európába, majd a török megszállással egy időben dísznövényként, gyógyszerként, később fűszernövényként terjedt el Magyarországon.

Annyi bizonyos, hogy a paprika a 17. században már itt volt Kalocsán mint fűszer, majd a nemesítésnek köszönhetően termelt csípősségmentes paprikával indul el a diadalútja. A kiállítás a paprikalovagokról is megemlékezik, bízva abban, hogy a tárlat helyszíne egy kicsit közösségi tere lesz a paprikalovagoknak. A történeti kitekintés természetesen a Kalocsán híres paprikakutatásról és a paprika házi és nagyüzemi feldolgozásáról sem feledkezik meg – mondta másik mellett az igazgató.