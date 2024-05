Időutazásunkhoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük ismét alapul. Az 1700-as évek közepén készült szobor annak állít emléket, hogy a pestisjárványtól megszabadult a város. Megalkotásának előzményeit Székelyné Kőrösi Ilona Kecskeméti évszázadok című könyvéből részletesen is megismerhetjük. Az alkotást számos képeslapon is megörökítették az elmúlt évszázadban. Ezekből több is megtalálható Sebestyén Imre kecskeméti képeslevelezőlap-gyűjtő hagyatékában.

A Szentháromság szobrot gyakran a színházzal együtt ábrázolták a képeslapokon

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Kelet felől behurcolt pestis

Kecskemét lakossága is gyakran állt tehetetlenül a gyorsan pusztító járványos betegségekkel szemben, amelyek orvosságát, gyógymódját nem ismerték. A Kelet felől behurcolt pestis a 17. században nemegyszer sújtotta a várost, a legtöbb halálos áldozatot a 18. század első felében követelte. Az 1709. évi pestisjárványban nyolc ferences rendi szerzetesből hat ebben halt meg.

Fekete halál

A legkegyetlenebb és egyben az utolsó nagy pestisjárvány, a „fekete halál” 1739-40 közt tartotta rettegésben Kecskemétet. Több hónapon át szedte áldozatait, egész utcák néptelenedtek el. Rémület uralta a várost. Minden éjjel temettek. Ha nem volt koporsó, tízesével-húszasával zsákokban, közös sírba helyezték az elhunytakat. Két új temetőt is nyitottak, a református Ótemetőt, valamint a katolikus Szentháromság temetőt. Az akkor húszezernyi kecskeméti lakosságnak mintegy harmada halt meg, szám szerint 3959 katolikus és 2011 református. A pestis levonulása után az elnéptelenedett házakat a városi hatóság lezárta.

Kereszteket állítottak

A járvány 1740. szeptember 14-én a szentkereszt felmagasztaltatása napján szűnt meg. A ragályos pestistől való megszabadulás emlékére a katolikusok a város öt bejáratánál – a Budai, a Kőrösi, a Halasi, a Vásári és a Csongrádi utcánál – keresztet állítottak, ahol később évente körmenettel emlékeztek a szörnyű tragédiára.

A barokk szoborcsoporton több szent is látható

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

1742-ben készült el a szobor

Az egész lakosság nevében pedig 1742-ben felállították a Szentháromság-szobrot. A fogadalmi emléket Conti Lipót Antal pesti kőfaragó készítette. A szobor latin nyelvű feliratai is a járványra emlékeztetnek: „Kecskemét mezőváros lakosai kegyes fogadalomból emeltették a ragályos dögvésztől megmenekülésük emlékére.”

A szobor szomszédságában 150 évvel később épült fel a patinás Katona József Színház. Sok képeslapon együtt látható a teátrum és szobor.

Szentek csoportja

A barokk szoborcsoporton több szent is látható. A felhőkkel díszített oszlopon Szűz Mária áll a földön, melyre kígyó tekerődzött. Középen négy szent: Szent István, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Ferenc. Az oltár alatt fekszik Szent Rozália. Az oszlopot nyolcszögű ballusztrád veszi körül, rajta nyolc szent szobrával: Imre herceg, Szent Pál, Szent Péter, Xaveri Szent Ferenc, Szent Flórián, Keresztelő Szent János, Padovai Szent Antal és Nepomuki Szent János.