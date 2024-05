A Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület nyolc éve alakult, elődje a Szalki Komámasszonyok formáció volt. Az egyesület önfenntartó, a működési költségeket maguk teremtik elő. A magánszemélyektől, vállalkozásoktól, és a települési önkormányzattól kapott támogatások nem fedezik a kiadásaikat, ezért minden esztendőben megrendezik a Komámasszony bált.

A szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület a hagyományok megőrzését tartja egyik legfontosabb feladatának

Fotó: Gulyás Sándor

– Egyesület a ifjúság nevelésére, a hagyományok őrzésére helyezte a legnagyobb hangsúlyt, ennek szellemében már az óvodások számára is tartanak Így tedd rá-foglalkozásokat. Az általános és középiskolások alkotják a Csiperke, illetve Cziberke csoportot. Nem csak településünkről, hanem Dunavecséről, Kunszentmiklósról, Tassról, Szabadszállásról is járnak táncolni hozzánk gyermekek. A korábban csak nőkből álló felnőtt csoport, a Szalki Komámasszonyok formáció lassan három éve férfi tagokkal is bővült. Tánctanárunk Kakuk Pál – mondta el a baon.hu érdeklődésére Oláh-Réthy Napsugár, a Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület elnöke.

A szorgos és kitartó munka, a szülők összefogása meghozta gyümölcsét, a minap a Csiperke, és Cziberke csoportokból összeválogatott táncosok adtak számot tudásukról Kiskőrösön.

– Iker Kamilla „Délaföldi napszámosok” címmel készített egy koreográfiát, amiben bukovinai, nyárádmenti, somogyi stb. táncokból állított össze egy tíz perces darabot. Gyermekeink Kiskőrösön, a IV. Hétszín virág Bács-Kiskun Vármegyei Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál és minősítő versenyen adtak számot tudásukról, amit ezüst minősítéssel jutalmaztak a szakemberek. Ezenkívül egyéniben további rendezvényeken népdal éneklési és szóló táncversenyen ezüst és arany minősítést hoztak tanulóink. A pünkösdi forgatagot immáron harmadik alkalommal rendezzük meg, ahol az ifjúsági csoportok kapják a főszerepet. A mieink mellett a Szabadszállási Ezüstkopogók Néptánc Egyesület és a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület táncosai is színpadra lépnek. A rendezvényt a Csoóri Sándor Alap pályázatnak köszönhetően szerveztük meg, varrattuk meg viseleteinket, tanultunk új koreográfiát – tette hozzá Oláh-Réthy Napsugár.