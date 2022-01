Sokan kattintottak arra a hírre is, amiben egy megrendítő esetről számoltunk be. Egy szabadszállási édesanya azért került az igazságszolgáltatás kezébe, mert 2017-ben több órás késéssel vitte be a kecskeméti kórházba, a korábban szívműtéten átesett, otthon rosszul lett egyéves kisfiát. A gyermek a kórházban elhunyt.