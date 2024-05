Pénteken 10 órakor a helyi úttörténeti múzeumban kerékpáros akadálypályát avatnak, majd 18.30-kor a főtéren a szokott helyen borutca-nyitót rendeznek, ahol Kothencz Lajos és Anita énekelnek. Este 20 órakor Szállj fel szabad madár címmel tartanak koncertet a főtéri szabadtéri színpadon. Másnap 8-kor kezdődik az első alkalommal rendezendő kiskőrösi birkafőző verseny, majd 9.30-kor egy honvédzenekar ad szabadtéri koncertet.

Vasárnap rendezik meg a rétessütő fesztivált a főtéren. Különböző ízesítésű süteményeket lehet kóstolni a rendezvény során. A felvételen Domonyi László polgármester és a helyi szlovákok csapata

Fotó: Barta Zsolt

A Kiskőrösi Úttörténeti Múzeumban 10-15 óra között nyílt napot rendeznek, ahol az új akadálypálya is kipróbálható. Szombaton a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum is csatlakozik az Emlékhelyek napjához. Az idei évben a Városalapítók napja és Országos Rétesfesztivállal egyidejűleg kerül megrendezésre az országos szintű Emlékhelyek napja program is 10 órakor a múzeumban. A Magyar Honvédség megalakulásának emléknapja alkalmából fotókiállítás nyílik a művelődési házban 10 órakor. Délután 13 órakor Oszvald Marika és Peller Károly operettkoncertje lesz látható ás hallható a nagyszínpadon, ezt követően 14 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó, 14.30-kor pedig koszorúzás lesz a Wattay emlékműnél.

Majd 15 órakor a színpadon fellép a Szó-La-M Alapfokú Művészeti Iskola és a Kiskőrösi Néptáncegyüttes. Majd 17.30.kor Országos Evangélikus Kórus Találkozó Koncertre várják az érdeklődőket az evangélikus templomban. Ezzel párhuzamosan a G-Flow Hip Hop Tánciskola bemutatója a színpadon. Majd 20 órakor Zenevonat Szuper koncert lesz az LGT legnagyobb slágereivel.

Vasárnap tartják az Országos Rétesfesztivált a főtéren, eközben a színpadon fellépnek a környékbeli népi együttesek. Ezt követően 14 órakor mutatkozik be a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes. 15 órakor a helyi mazsorett-együttesek fellépése, eközben a Kiskőrös Város Bora díjait adják át a borászoknak. Majd 17 órakor fellép Sigh Viki énekesnő, 19.30-kor pedig Ébredés címmel ad koncertet Kökény Attila, őt követi Rakonczai Viktor nagykoncertje.