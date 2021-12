Mint elmondta, az ő családi házuk udvarán is sokszor 30–40 centiméteres magasságban megállt az esővíz, majd befolyt a garázsba – emellett pedig gyakran szembesült azzal a problémával is, hogy az önkéntesek által elültetett facsemeték öntözése nem megoldott. Sokáig foglalkoztatta, hogyan lehetne a hirtelen lezúduló csapadékot hatékonyan hasznosítani, és az interneten kutakodva bukkant rá az Egyesült Államokban élő Pásztor Zsófiára, aki hosszú ideje esőkertek építésével foglalkozik, és ennek oktatásában is elismert szakember. A tőle kapott tanácsokkal, útmutatással képezte magát Kata, és valósította meg először saját otthoni esőkertjeit, majd fogta össze a Gerlice utcai kezdeményezést, melyet az önkormányzat is támogatott.