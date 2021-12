– Rengeteg táplálékkiegészí­tőt kell szednie Viktornak, és most már nekem is. Csak ez havi százezer forint. Karácsonyunk nem lesz idén. Amióta kiderült, hogy én is beteg vagyok, nem tudunk ajándékot venni a gyerekeknek. Szaloncukorra sem futja majd