A 91 éve működő és töretlenül fejlődő szakiskola mára hagyományt teremtett a végzős gépész tanulók traktoros ballagással, amikor a fiatalok a ballagási ünnep reggelén gépekkel felvonulnak a város utcáin. Az elmúlt szombat reggel nem csak a dugó volt nagy a felvonulás idején, amit a többi járművezető türelemmel viselt, miközben a guruló gépeket csodálta, hanem a tömeg is a felvonulás útvonalán. Rengetegen voltak kíváncsiak idén is az erőgépekre, amelyek között a régi hagyományos traktorok mellett a legmodernebb gépcsodákkal is vonultak.

Több mint száz traktorral ballagtak a jánoshalmi diákok

Fotó: Pozsgai Ákos

Az iskola folyamatosan igyekszik keresni a lehetőségeket a képzési feltételek javításához, ebben minden segítséget megkap a Déli Agrárszakképzési Centrumtól, valamint próbálják követni és az oktatás során alkalmazni az egyre felgyorsuló technikai fejlődés eredményeit. Törekszik arra, hogy a diákok megszerzett tudása követni tudja ezt a fejlődést, ebben a duális képzés keretében sokat segítenek az együttműködő cégek, a Renner Zrt., a Király Lovastanya és az AXIÁL Kft., hangoztatta Taskovics Péter igazgató az iskola ballagási ünnepségén.

– A megszerzett tudás egyik fokmérője, hogy az iskolában oktatott szakmákban több tanuló is kiválóan szerepelt az országos versenyeken. Ebben a tekintetben az idei tanév az iskola történetének talán legsikeresebb éve volt – hangoztatta az igazgató, aki elmondta, hogy először a Legyél Te is agrárgépész! Országos Agrárgépész Bajnokság döntőjében szereplő csapataiknak szurkolhattak. A döntő hat csapatából három a jánoshalmi szakiskolából érkezett Gödöllőre, ahol 2. 3. és 4. helyezést szerezték meg a versenyben. Ennél is jobban sikerültek a szakmai versenyek, három oktatott szakmából 9 versenyző jutott az országos döntőkbe. A mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában négy, a mezőgazdasági gépész szakmában három, a gazda szakmában pedig az iskola két tanulja került a legjobbak közé.