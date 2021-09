Összefogással védik a bodzaültetvényeket a tolvajoktól

Vonzza a magas felvásárlási árral kecsegtető bodza a tolvajokat. A napokban Orgoványon több bodzatermesztő ültetvényét is megdézsmálták, ezért összefogott a település annak érdekében, hogy ne érje kár a gazdákat.

Az utóbbi években az egekbe szökött a bodza felvásárlási ára. Míg néhány esztendeje még csak 80–100 forintot kínáltak kilójáért, ma 500–600 forint körül veszik meg az alföldi felvásárlók. Ennek az árrobbanásnak is köszönhető, hogy előszeretettel dézsmálják a gazdák terményét azok, akik befektetett munka nélkül szeretnének könnyű haszonra szert tenni. A napokban Orgoványon terjedt el a híre annak, hogy több kertben is lecsaptak a bodzatolvajok.

– Erre lehetett számítani. Már egy hónappal ezelőtt értesített egy felvásárló, hogy igen komoly ára lesz idén a bodzának, és akkor jeleztem a mezei őrszolgálatnak, hogy számítani kell a tolvajokra. Már 2017-ben, amikor 170 forint körül volt a bodza kilónkénti ára, akkor is füleltünk le tolvajokat az ültetvényen – mondta Bóbis Andor bodzatermesztő, hozzátéve, hogy a néhány héttel ezelőtti dézsmálás során szerencsére nem vittek el jelentős mennyiséget a tolvajok sem tőle, sem más gazdáktól.

A hírre összefogott az önkormányzati irányítás alatt álló mezei őrszolgálat, a rendőrség és az Orgoványi Polgárőr Egyesület, és

néhány hete közösen járőröznek a külterületi bodzaültetvényeken, tolvajokra vadászva.

Az összefogás hírére és a polgárőr-egyesület közösségi oldalán tett bejegyzésének hatására több civil – köztük az Orgoványi Off Road Egyesület terepjárósai – is csatlakozott a „bodzakommandóhoz”. A csapat esténként az önkéntes tűzoltóság szertáránál gyülekezik, hogy aztán öt-tíz, vagy akár 15 autóval egész éjszaka a bodzaföldeken járőrözzenek. Kell is a sok éber szempár, hiszen Orgovány kör­nyékén mintegy 400 hektáron termesztenek bodzát a helyi gazdák.

Baski Gábor mezőőr is elmondta, hogy a néhány héttel ezelőtti nem az első eset volt, a magasabb felvásárlási árak idején vonzzák a tolvajokat a bodzaültetvények. Mint fogalmazott, ilyenkor, a szüret körülbelül háromhetes időszakában szervezetten érkeznek a tolvajok. A mezőőrség alapfeladata a külterületek védelme, ezért Baski Gábor szervezi az éjszakai járőrözéseket, mely során reflektorokkal és hőkamerákkal is pásztázzák a területet, illetve átvizsgálják az éjszaka közlekedő autókat.

Átrok Zsolt, az Orgoványi Polgárőr Egyesület közelmúltban megválasztott elnöke elmondta, hogy a polgárőrök nemcsak éjszaka, hanem a nap csaknem 24 órájában látnak el szolgálatot a településen és környékén, és nappal is kiemelten figyelnek a bodzaföldekre. Esténként a polgárőrök szükség szerint saját autóikkal is járőröznek a szüret időszakában, amikor fokozott jelenlét indokolt a nagy kiterjedésű ültetvényeken. A járőrözések során eddig nem került kézre bodzatolvaj. Az elnök bízik abban, hogy az erős közös jelenlét hatására nem látogatják már az orgoványi ültetvényeket a tolvajok. Hozzátette, hogy a közbiztonságra is jelentős pozitív hatást gyakorol az összefogás: éppen a közelmúltban történt, hogy a helyi körzeti megbízottal együtt tetten értek egy családi házban ügyködő tolvajt. A 20 éves helybeli befeszítette a ház garázsajtaját, ahonnan láncfűrészt, elosztót, hosszabbítót, flexet és lemezkályhát akart elvinni. A nyomozás során kiderült, hogy a betörő több vagyon elleni bűncselekménnyel is gyanúsítható, idén augusztusban másik két helyre is betört.

Gál Szilvia, Orgovány polgármestere méltatta az összefogást. Példaértékűnek nevezte a helyiek együttműködését, ami egyrészt a település szellemiségére is pozitív hatással van, másrészt a helyiek szubjektív biztonságérzetét is növeli.