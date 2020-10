Kerekegyháza Közösségéért díjjal jutalmazták Lázárné Kalamen Mártát

A koronavírus-járvány megváltoztatta az emberek életét. Tavasszal példaértékű összefogás alakult ki a segítő szándékú kerekegyházi emberek között is. Lázárné Kalamen Márta létrehozta az „Együtt erősebben” Kerek­egyháza elnevezésű Facebook-csoportot, mely megmozgatta az egész települést. Kezdeményezését a város Kerekegyháza Közösségéért díjjal jutalmazta.

A tájékoztatás céljával hozták létre tavasszal az „Együtt erősebben” Kerekegyháza Facebook-csoportot.

– Márciusban, amikor jöttek a rossz hírek, egyre nagyobb volt a kétségbeesés és tájékozatlanság. Úgy éreztem, hogy minden hírt egy internetes felületre kellene összegyűjteni, ahonnan a kerekegyháziak tájékozódni tudnak a történésekről. Így létrehoztam az „Együtt erősebben” Kerekegyháza Facebook-csoportot, itt minden hiteles forrásból származó hírt megosztottam, vigyázva arra, hogy véletlenül se keltsek pánikot a lakosság körében. Egyre többen csatlakoztak, de nagyon figyeltünk arra, hogy csak az idevalósiak kerüljenek be, mivel leginkább a helyi lakosokhoz szerettünk volna szólni. A háttérben alakult egy kisebb csoport is, ahol ötleteltünk, hogy mit tehetnénk ebben a helyzetben. Megpróbáltunk varrónőket keresni, akik maszkokat készítenének, de ahhoz kellett anyag is – emlékezett vissza a tavaszi történésekre Lázárné Kalamen Márta.

A csoport több felhívást tett közzé, amire szinte azonnal jelentkeztek varrónők, anyagot ajánlók. Hirtelen minden megvolt és elkezdődött a munka.

– Több száz maszkot juttattunk el a település orvosi rendelőiben, üzleteiben, az óvodában, iskolában, postán dolgozóknak és a lakosságnak is. Mivel a gyerekek nem mehettek iskolába, óvodába, az ott dolgozó tanárok, tanítók, óvónők, daduskák is maszkot varrtak, hogy minél többet szét lehessen osztani. Egy fiatal kerekegyházi varrónőt sokan megkerestek, hogy varrjon maszkot, melyért mindenki fizetni szeretett volna. Ő etikátlannak tartotta, hogyha ezért pénzt fogad el, így kihelyezett egy befőttesüveget, melybe a megrendelők belerakhatták a varrásért gondolt összeget. Az üvegben összegyűlt pénzt átadtuk a helyi Móra Ferenc Általános Iskolának, mivel jelezték felénk, hogy sok gyermek nem tudja megvenni a tornához szükséges iskolai pólót. A varrónő segítségével legalább harminc pólót vásárolhatott az iskola a gyerekeknek.

Nagyon jó volt megtapasztalni az összefogás erejét, azt, hogy mindenki azt érezte, valamit tennie kell lakóhelyünk megóvásáért. Szinte minden korosztály biztosított afelől bennünket, hogy nagyon jó ez a csoport. Első és legfontosabb célunk volt, hogy eljussunk az idősekhez is, hogy ők is tájékozódni tudjanak a rendeletekről, szabályokról. Jól összedolgoztunk a Humán Szolgáltató Központ munkatársaival, akik bevásárlással, gyógyszerkiváltással és nem utolsósorban megnyugtató beszélgetéssel segítették az időseket, mert sokan nagyon kétségbe voltak esve a járvány miatt. Kiváló kapcsolatot ápoltunk a település polgármesterével, az önkormányzattal, többször kikértük a véleményüket és egyeztettünk a teendőkről – tette hozzá a civil kezdeményezés életre hívója.

A csoport segítséget nyújtott a járvány miatt munkájukat vesztett embereknek, hátrányos helyzetű családoknak. Az önkormányzatnál elkülönített számlán pénzgyűjtésbe kezdtek, hogy minél több tartós élelmiszert tudjanak vásárolni és szétosztani.

– A számlán 242 ezer forint gyűlt össze, de kaptunk még összesen 170 ezer forintot helyi lakosoktól is. Nagyon hálásak vagyunk a mai napon is minden egyes forintért, amit liszt, cukor, olaj, tészta, konzerv, tartós tej vásárlására fordítottunk. Az élelmiszereket a Humán Szolgáltató Központ munkatársai szállították ki a nehéz helyzetben lévő családoknak. Kerekegyházi családoktól több mázsa burgonyát és almát kaptunk teljesen ingyen, amit kiosztottunk. Mindemellett érkezett felajánlás ingyenes gáztűzhely javítására, fertőtlenítő készülék használatára. Több tanító és tanár is jelezte, hogy segít a gyerekeknek az online tanulásában. Most is mosolyog a lelkem, amikor a pizza­felajánlásra gondolok: „Márti, szeretnék felajánlani öt pizzát a rászoruló családoknak” – kaptam az üzenetet. Azonnal éltem a lehetőséggel és megrendeltem. Jött a válasz tőlük, hogy kiegészítik még hét-nyolc darabbal. Rendkívül boldog voltam, mert láttam magam előtt a mosolygó gyermekarcokat. A következő héten megint jött az üzenet, és ez így ment sok-sok héten keresztül – fogalmazott Lázárné Kalamen Márta.

A csoport azóta is működik, legutóbb a beiskolázást segítették. A nehéz helyzetben lévő családoknak tanszereket gyűjtöttek, a Kerekegyháza Közösségéért díj mellé kapott vásárlási utalványból pedig írószereket vásároltak.