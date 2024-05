Idén 21. alkalommal rendezik meg a Muzsikál az erdő programsorozatát, és szokás szerint egész hétvégés programfolyammal indul a zene és a természet összhangját közvetítő esemény új évada. A program fő célja az erdő és a zene, valamint a művészet erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit. Szombaton felejthetetlen koncerteket láthattak a kilátogatók a Nyíri erdőben.

Képünk a Kiskőrösi Városalapítók Napján készült

Fotó: Barta Zsolt

Vasárnap délelőtt több ezer rétes készül a Kiskőrösi Országos Rétesfesztiválon. Ezekből is lehet kóstolni a főtérre kilátogatóknak. Szombaton a település újra alapításának a 306. évfordulójára emlékeztek egy nagyszabású népünnepély keretében.

Nagy fába vágta a fejszéjét a Kecső házaspár. Péter és Andrea egy olyan szociális farm létrehozását álmodta meg, ahol fogyatékkal élőknek és szenvedélybetegeknek szeretnének munkát, értelmes időtöltést, közösséget biztosítani. Félegyháza és Tiszaalpár határán található gazdaságban, a Borsihalmi Majorban nagy dolgok vannak születendőben.

Már csak néhány hétig tart a kampány, június 9-én választás lesz Magyarországon. Baján is képviselő-testületet és polgármestert választanak. Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje csapatával folyamatosan járja a várost és a Bajaiak Programjáról kérdezik a lakosokat. Úgy nyilatkozott, hogy még az utcán is megállítják, sőt, jelenleg is érkeznek a javaslatok, hogy miben kellene változtatni, ha ő lesz a polgármester. Kámánné dr. Bari Bernadettel beszélgettünk.

Komlósdi Eszter, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola 8. évfolyamos tanulója sorra nyeri a vármegyei versenyeket, ha nem is minden alkalommal hozza el az első helyezettnek járó elismerést, ott van a dobogósok között.

A kiskőrösi ünnepi hétvége vasárnapi látványos attrakciója az Országos Rétesfesztivál megrendezése volt. A város központjában a nagy színpad előtt csaknem húsz csapat gyúrta, töltötte a süteményt.

A kecskeméti kórháztörténet újabb szeletét mutatjuk be legújabb múltidéző cikkünkben. A régi Izsáki úti kórház mellett az új megyei „sárga” kórház múltjából idézünk fel mérföldköveket.

A négy épületből álló csengődi vadászkúriát 81 millió forintért kínálják, a képeket elnézve, nem vagyunk benne biztosak, hogy az ár nem elírás-e. Igazi kuriózum a 90 négyzetméteres pince, 30 négyzetméteres előtérrel, boroshordó dekorációkkal és bárpulttal. Ráadásul a felette lévő tetőtér is beépíthető, ami még további 3-4 szoba kialakítására alkalmas. Az új tulajdonos akár kisebb-nagyobb rendezvényeket is tarthat. Nézze meg, megéri!