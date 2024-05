Az ország legnagyobb mobildiagnosztikai központjában a szakemberek a legújabb vizsgálati eszközöket alkalmazzák. Az európai uniós szűrőprogram keretében megvalósuló vizsgálatok felölelik a kardiológia, a speciális laborvizsgálat, a fogászat, a tüdőgyógyászat, a szemészet és a teljes testanalízis szakterületeit. A program célja a megelőzés, amire a lakosság egészségügyi állapotának romlása és egyes népbetegségek gyakori megjelenése miatt hangsúlyt kell fektetni.

Ingyenes szűrőprogram várta a kecskemétieket hétfőn, a Lestár téren.

Fotó: Bús Csaba

A szűrőprogram a megelőzésre és az életmód-tanácsadásra is fókuszál

A projekt segít a lakosság egészségi állapotának folyamatos megfigyelésében, és külön figyelmet fordít az egészséget fenyegető rizikófaktorok megismerésére és kiszűrésére. Éves szinten országosan 200 helyszínen érhető el a program, ahol a szűrés és a megelőzés mellett életmód-tanácsadás is várja a résztvevőket. Emellett az emberi test megismerését szolgáló vándorkiállítás is a program része, valamint különböző szakmai partnerek is követik a szűrőkamiont, és a rendőrség is jelen van a helyszíneken.

Kecskemétre immár ötödik alkalommal látogatott el a szűrőkamion, és minden esetben mintegy százan vettek részt a szűréseken – mondta el Engert Jakabné alpolgármester, aki méltatta a programot, és kiemelte, hogy Kecskemét elkötelezett az egészségvédelem mellett. Ezért működtet a város egészségfejlesztési irodát, ahol szintén szűrőprogramokon vehet részt a lakosság, és különböző rendezvényeken is jelen vannak. Engert Jakabné köszönetet mondott a szervezőknek, hogy elhozták a városba a nagyszabású egészségvédelmi szűrést, mely ingyenes és azonnali visszajelzést ad az aktuális egészségi állapotról.

Dr. Juhász Roland, a Gondosóra program vezetője köszöntőjében elmondta, hogy a program csatlakozott a szűréshez. A tavaly indult Gondosóra program a 65 év felettieknek nyújt biztonságot a hordható, ingyenes digitális jelzőkészülékkel, melynek hívása egy 24 órás diszpécser központba fut be, ahonnan azonnal értesítik a szükséges segítséget. Immár 625 ezer felhasználója van a programnak, és átlagosan több mint háromezer hívás érkezik be a központba, melynek 5-10 százaléka sürgősségi segélyhívás. A Gondosóra program indulása óta több mint 10 ezer esetben történt életmentés az eszköznek köszönhetően.