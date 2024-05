Az utolsó előtti forduló a KTE újpesti vendégjátékával indult, és ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, a hírös városiak Pálinkás Gergő kettő, valamint Horváth Krisztofer egy góljával 3–0-ra kiütötték a fővárosiakat péntek este.

Archív-felvétel

Fotó: Bús Csaba

Szombaton a Puskás Akadémia villámrajtot véve három góllal elhúzott a mérkőzés legelején az MTK otthonában, majd végül 3–1-re nyert is, ezzel a felcsútiak az éremre is esélyesek maradtak. A ZTE és a Paks nem bírt egymással, Zoran Lesjak búcsúmeccsén a zalaiak vezettek, de az érmes helyét bebiztosító Paks ki tudott egyenlíteni (1–1). A szerdai kupadöntőre pihentető FTC a Diósgyőrtől kapott ki 2–0-ra idegenben, ezzel megszakadt a bajnok tavaszi veretlensége.

Vasárnap a Kisvárda és a Mezőkövesd tét nélkül csapott össze, ennek is köszönhetően talán egy gólgazdag mérkőzést láthattak a kilátogató nézők. A Kisvárda már a szünetben 4–0-ra vezetett, de a hajrában percek alatt háromszor is betaláltak a vendégek, így végül 4–3 lett a végeredmény. A forduló záró mérkőzésén az ezüstéremre is esélyes Fehérvár rengeteg helyzetet puskázott el Debrecenben, így egy hajrában kapott góllal 1–0-ra kikapott.

Az MLSZ Versenybizottsága elkészítette a 33. forduló menetrendjét. Pénteken a Mezőkövesd-MTK összecsapással indul a forduló 20 óra 30 perckor, szombaton Paks-Kisvárda, Fehérvár-DVTK és Puskás-DVSC (mind 17 óra 45 perc) mérkőzéseket rendeznek. Vasárnap 17 óra 15 perckor kezdődik a KTE-ZTE, majd 20 óra 15 perctől az FTC-Újpest derbi zárja az idényt.