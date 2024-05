A KTE II. három túlkorossal, Mihajlo Meszhivel, Derekas Zoltánnal és Fadgyas Tamással egészültek ezúttal ki, de így is akadtak hiányzók sérülések és betegségek miatt az alapcsapatból.

A KTE II. megérdemelten tartotta otthon a pontokat

Fotó: KTE

Ennek ellenére jól kezdtek, a vendégek nehezen tudtak eljutni a kecskeméti kapuig, ott pedig rendre rossz döntéseket hoztak. A legközelebb Annus járt a gólszerzéshez, de rosszul találta el a labdát, így az Fadgyas zsákmánya lett. Főleg kontrákból és labdaszerzésekből akadtak hazai lehetőségek, de eleinte ezekbe még sok pontatlanság csúszott a befejezéseknél. A félidő közepéhez közelítve aztán már sikerült végig vinni egy gyors akciót, Zoltán gyújtotta be a rakétákat, egy jó csellel elküldte a védőjét is, majd jobbal a bal alsóba passzolt (1-0). A 34. percben Derekas szép mozdulata kapott tapsot, aki egy szöglet után ollózni próbált, nem sokkal lőtt fölé. A szünethez közelítve aztán ismét főszereplő lett, hiszen miután Zoltán hozta játékba a jobb oldalon, lapos beadását Artner piszkálta a közelről a kapuba (2-0).

A második félidőben is szervezett maradt a „kis” KTE, Kovács azonnal növelhette volna az előnyt, de kapáslövése lecsúszott. A vendégek továbbra sem tudtak felpörögni, hiába próbáltak taktikailag is változtatni a szünetben. Jött az újabb hazai gól az 55. percben, ami el is döntötte tulajdonképpen a találkozót, Szamosi balról lőtte középre laposan a labdát, amit Jászai-Deák vágott be üresen érkezve. Gyorsan jött tulajdonképpen a kegyelemdöfés is, a végeredményt Artner állította be tíz minutummal később, aki teljesen szabadon érkezett Zoltán jobbról középre lőtt labdájára, és gond nélkül passzolt a kapuba (4-0).

– Nagyon jól álltunk bele ebbe a mérkőzésbe, megfelelő mentalitással, jobban is futballoztunk ellenfelünknél. A végén már a vendégek is inkább a fiatalokat állították be, így nem férhetett kétség ahhoz, hogy megérdemelten megnyerjük ezt a találkozót – értékelt Virágh Ferenc.