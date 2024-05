Az Kecskeméti TE egykori védője kisebb sérülése előtt és után már folyamatosan játszott új csapatában, mostanra ráadásul a svájci hétköznapokat is megszokta. Többször voltak már látogatói is, így egyre inkább fel tudta fedezni a környezetét is új állomáshelyén a KTE egykori védője.

Szalai Gábor a KTE után a Lausanne színeiben is sikerekre törne

Fotó: Lausanne-Sport

– Volt egy kisebb sérülés a vádlimban, de szerencsére már jól vagyok. Nem árulok zsákbamacskát azzal, hogy azért nem volt könnyű beilleszkedni. Itt vagyok viszont már közel fél éve, megszoktam a légkört és az ország hangulatát, hétköznapjait, így abszolút rendben vagyok. Szerencsére a pozitív dolgokat kellett megszoknom. Ami feltűnő, hogy az emberek nagyon nyugodtak, kedvesek, segítőkészek. Akár a boltba megyek be, akár a forgalomban közlekedek, ez rám is jó hatással van. Nagyon sok mindent fel tudtam fedezni Lausanne-ban, sok programon vettünk részt a családdal, barátokkal, akik meglátogattak. A város gyönyörű, a genfi tó partján helyezkedik el, úgyhogy tényleg olyan, mintha minden nap nyaralnék ilyen szempontból – mondta Szalai.

A KTE után Svájcban is alapember lett

Szalai Gábor sok játéklehetőséget kap, így az egykori KTE játékos elégedett eddig betöltött szerepével. Sok a légiós a keretben mellette, de a nyelvvel így is meg kell küzdenie azért.

– Ehhez kell a csapat is, hogy jól érezzem magam. Az eleje természetesen nehéz volt, sosem könnyű egy új légkörbe bekerülni, pláne, ha külföldre igazol az ember. Nagyrészt viszont a csapattagok már az első naptól segítőkészek voltak, itt a stáb minden tagját is kiemelhetem, a mai napig mindenben tudnak és akarnak is segíteni. Ez megkönnyítette a dolgom. Nagyrészt légiósok vannak nálunk, de akadnak természetesen svájci játékosok is. A csapatban a fő nyelv a francia, a játékosok nagy része vagy Franciaországból is érkezett, vagy olyan helyről, ahol beszélik a nyelvet. Ilyen szempontból nem volt könnyű a dolgom, de a sokszínű kultúra megkönnyíti a beilleszkedést. A csapatnál van különóra, ami nem kötelező, de erősen ajánlott. Emellett én pluszban is veszek online leckéket egy magyar tanárral. Ráfeküdtem, de nem egy könnyű nyelv – mondta Szalai.

Nizza és Manchester sincs túl messze

A Lausanne filozófiája a nevelés, ráadásul az Ineos tulajdonosa a klubnak, A cég elnök-vezérigazgatója, Sir Jim Ratcliffe vette meg a Manchester United 25 százalékát, de a francia élvonalban szereplő Nice is az ő érdekeltségi körébe tartozik. Azt Szalai is megerősítette, hogy van átjárás már a klubok között.

– Amit kiemeltek nekem, illetve ezt is látom, hogy szeretnek fiatal játékosokkal dolgozni, időt és energiát fektetni a fejlesztésükbe. A cél az, hogy aztán idővel egy nagyobb profittal, erősebb bajnokságba adják őket tovább. Van átjárás. A Nice-ből is van kölcsönjátékos itt, illetve fordítva is történt már klubváltás. A Manchester United egy teljesen más kategória, de a francia élvonal innen egy jó lépés lehet mindenkinek. Természetesen nekem is az lenne, ez egy hosszabb távú cél, de most csak az előttem álló feladatokra koncentrálok, amiknek itt kell megfelelnem – mondta Szalai.

Szalai Gábor vezetőedzőjéről, az egykori svájci válogatott Ludovic Magnin-ről is beszélt, illetve a svájci és a magyar labdarúgás közötti különbségekről. Egyelőre még nem lett vezér, de idővel szeretné ezt jó teljesítménnyel elérni

– Ő egy legenda Svájcban, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Nehéz megfogalmazni azt, hogy milyen típusú edző, eleinte én is kicsit nehezen igazodtam ki még, de mostanra tudom, hogyan kell viszonyulnom hozzá. Az edzéseken szigorú, de a pályán kívül meg lehet vele találni a közös hangot. Vannak olyan klubok, melyek a Bajnokok Ligájában is letették a névjegyüket. Sokkal gyorsabbnak mondanám a bajnokságot, direktebb a játék is. Ezáltal más a gondolkodás, nehéz ilyen szempontból összehasonlítani a magyarral. Nem is szeretném, mindkettőnek megvannak a maga erősségei, de összességében ez egy előrelépés volt nekem. Jó úton haladok, de még nem értem el odáig, hogy én lennék a vezér, akire felnéznek. Ugyanakkor ezért dolgozom. A sikerekkel megvívott mérkőzésekkel jöhet meg folyamatosan a tisztelet a társaktól, szerencsére ebből kijutott nekünk mostanában több is. Bízom benne, hogy továbbra is sokat játszhatok, és idővel ki tudom nőni magam – tette hozzá Szalai.

Nem a kerethirdetésen, hanem munkán van a fókusz

Zárásként a válogatottról is beszélt a kecskeméti védő, aki régóta ott van, számít a lehetőségre, de ezért dolgozni kell még. Nevelő klubját folyamatosan követi, amikor csak teheti, nézi a KTE meccseit.

– Folyamatosan követem a meccseket, szerencsére a sorsolásunk is úgy alakult, hogy a 90 százalékát nézni is tudtam. A mai napig több játékossal és stábtaggal folyamatosan tartom a kapcsolatot Kecskemétről. Nagyon képben vagyok, ugyanúgy szurkolok a csapatnak, mint korábban bármikor. Ami a válogatottat illeti, sok munka vár még rám. Tisztában vagyok vele, hogy a következő alkalommal akár az Eb-részvételről is dönthet a kapitány, de nem foglalkozom ezzel többet, mint amennyit kell. Nem szabad túl sokat agyalni ilyesmiken, mert az nem tesz jót egy játékos teljesítményének. Egyszerűen teszem a dolgom addig is, hogy megkapjam a meghívót. Nagyon örülni fogok természetesen, ha ez így lesz – zárta gondolatait Szalai.