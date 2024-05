„Eladásra kínálok Csengődön, egy minden igényt kielégítő, 1942-ban épült, 2012-2013- ban teljes körűen felújított, 4 épületből álló KÚRIÁT!

A hét ingatlana

Főbb jellemzői: – telek méret 2200 négyzetméter – tégla falazat – 2 külön bejárat – igényes burkolatok – kert, fúrt kút – villany 3 fázis – fűtés: vegyes tüzelésű- és 18 Kw-os elektromos kazán, 3x16 A áramerősség. A két rendszer teljes automata üzemmódban működik – meleg víz villanybojlerről – dupla kerítésrendszer – 13 kamera, folyamatos őrzés-védelem – elektromos kapu, ami mobiltelefonos riasztórendszerrel üzemel – a terasz és bejáratok fedése kovácsoltvas és polikarbonát.

A 2012-13-ban elkészült felújítás minőségi alapanyagokat felhasználásával történt. A teljes víz- és fűtésrendszert, valamint az elektromos rendszert is cserélték. A teljes tetőtér 25 centiméter vastag hőszigetelést kapott. A főépület 1942-ben épült vadászkúriaként, melynek alapterülete körülbelül 160 négyzetméter. A földszint, körülbelül 110 négyzetméter alapterületű, ahol található: 2 szoba, hall, étkező, fürdő (hidromasszázs kádas zuhanykabin) + wc, konyha (igényes fa konyhabútor gépekkel), előtér, háztartási helyiség, közlekedő. Az emeleti rész, körülbelül 50 négyzetméteres: 3 szoba, fürdő (hidromasszázs zuhanykabin) + wc, közlekedő, 2 négyzetméteres terasz.

Kuriózum! Külön körülbelül 90 négyzetméteres pince, 30 négyzetméter előtérrel, 2 külön wc-vel. A pince feletti tetőtér beépíthető, 3-4 szoba kialakítására alkalmas. A pince korábban a tangazdaság bemutató pincéje volt. Az épület alapterülete 160-170 négyzetméter. Ez az ingatlan alkalmas kisebb – nagyobb rendezvények (50-60 fő) lebonyolítására is akár. A telken található még egy kb. 80 négyzetméteres külön épület, melyben található a kazánház, garázs, szerszámos, műhely. Külön 4 boxos (70 négyzetméteres), középen 2,5 méteres folyosó, könnyűszerkezetes istálló is rendelkezésre áll, 10 centiméteres hőszigeteléssel, zsindely tetővel, önitató rendszerrel. Az istálló mellett 10 négyzetméteres nyerges helyiség van kialakítva, itt található az egyik fúrt kút. Van két bekerített legelő is az istálló mellett, amelyek: 800 négyzetméter és 600 négyzetméteresek, 16 méter átmérőjű körkarámmal a lovak kiképzéséhez.

Az ingatlan tehermentes! Azonnal birtokba vehető! Részletfizetés megoldható! Ha sikerült felkeltenem érdeklődését, kérem keressen bizalommal!”

További házak és otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.