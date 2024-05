Szó szerint bravúrt, mert nem csak, hogy a tabella hatodik helyen álló kisalföldiek voltak a mérkőzés esélyesei, de az eddig lejátszott hat egymás elleni bajnoki mérkőzésen egyszer sem sikerült a Tisza-parti kisváros csapatának legyőzni a Gyirmót FC Győrt, de még döntetlent elérni sem. Balogh Pál játékosai tisztában voltak azzal, hogy ezen a találkozón csak egyetlen egy eredmény az elfogadható számukra, ha győztesként hagyják el a pályát. Más opció nem lehetséges, mert az a kiesést jelenti számukra, a még hátralévő két mérkőzésen.

A fotón fehérben Kocsis Dominik

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

Villámrajtot vett a Tiszakécske. Viczián baloldali nagy bedobása után Zamostny fejelt a jobb alsó sarokba, a negyvenedik másodpercben 0-1. A 3. percben üggyel, bajjal tudtak felszabadítani a Győr, egy jó akció után. A 7. percben viszont egyenlíthetett volna a Győr, de Adamcsek 1izenhat méterről lőtt szabadrúgása a kapu fölé szállt. A 10. percben Madarász közeli lövését hárította Kiss Ágoston. Kapkodós volt a játék, sok hiba csúszott bele mind a két oldalon. A 24. percben szép összjáték után Lehoczky lőtte fölé a labdát. Nagyon sok volt a hiba mind két részről több alkalommal is eladták a játékosok a labdát. A kapu előtti fejpárbajokat viszont szinte mindig a vendégek nyerték. A 35. percben Zamostny végzett el szabadrúgást a jobb oldalról, de lapos, bal alsó sarokra tartó labdáját védte Kecskés. A 44. percben Erdei egy előre vágott keresztlabdával indította Soltészt, aki a kapujából kijövő Kiss Ágoston felett a kapuba emelte a játékszert 1-1.

A második félidő elején Bertus távoli szabadrúgását a bal alsó sarokból ütötte szögletre Kecskés. A 75. percben Torvund 28 méteres szabadrúgása alig kerülte el a bal alsó sarkot. Két perccel később Torvund esett el a tizenhatoson belül. A játékvezető büntető helyet a tiszakécskei csatárnak adott sárga lapot színészkedésért. A találkozó hátralévő idejében a vendégek mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy győztesként tudják elhagyni a pályát, de nem jártak eredménnyel, ugyanis több gól már nem esett a találkozón.

A korán megszerzett tiszakécskei gól rányomta bélyegét az első félidőre.

A Tiszakécske ugyanis, vezetésük tudatában, inkább a védekezésre összpontosított. Ebben a játékrészben mind két oldalról sok volt a pontatlan, eladott labda. Az első félidő utolsó percében a Gyirmótnak sikerült egyenlítenie, és ez megváltoztatta a második játékrész képét. A Tiszakécske átvette a játékirányítását, de a gyirmóti kapu előtt tehetetlenek voltak. Sokszor akkor is passzoltak, mikor lőniük kellett volna. Ez a döntetlen pedig azt eredményezte, hogy a Tisza-parti kisváros csapata kiesik a másodosztályból. A Tiszakécskének lehet még esélye a bennmaradáshoz, ha a Szombathely nem kapja meg a licenszt, de akkor is meg kell még nyerniük a hátralévő két mérkőzést.

– Felemás félidő volt. Az első játékrészben korán szereztünk vezetést, de sajnos nem tudtunk vele élni. Két könnyelmű hibát is vétettünk, ami megzavarta a csapatot. Az első félidő végén elkerülhető gólt kaptunk. A második játékrészben tudtunk újítani, fizikálisan is jobban bírtuk a játékot az ellenfelünknél, de a kontrákat nem tudtuk kihasználni, mert a kapu előtt nagyon rossz döntéseket hoztunk. Tették a dolgukat a játékosok, de ez most csak ennyire volt elég. Annyi esélyünk lehet még, hogy ha a Szombathely nem kapja meg a licenszt, de akkor is meg kell nyernünk a még hátralévő két találkozót – nyilatkozta Balogh Pál.

Gyirmót FC Győr-Tiszakécskei LC 1-1 (1-1)

Győr, ALCUFER Stadion, vezette: Takács Tamás (ifj. Varga Gábor, Vrbovszki Pál).

Gyirmót: Kecskés - Lányi, Szegi, Hajdú, Helembai, Kovács D., Szőke, Madarász (Molnár J. 56.), Soltész, Adamcsek (Takács R. 91.), Erdei (Meggyes 65.) Vezetőedző: Tamási Zsolt

Tiszakécske: Kiss Á. - Lehoczky, Szőr, Viczián, Grünvald (Takács 92.), Balázs B., Kocsis D., Valencsik, Bertus, Vajda (Gyurján 83.), Zamostny (Torvund 67.). Vezetőedző: Balogh Pál

Gólszerző: Soltész 44. illetve Zamostny 1. percben.