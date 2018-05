80 éves lett a Zenebutikos Juhász Előd

A Zenebutik a nyolcvanas évek népszerű műsora volt, számtalan nagy kedvenc is innen került ki. Mindez kiváló házigazdájának köszönhető, akit kerek születésnapján köszönthetünk.

Juhász Előd a Zenebutik műsorvezetőjeként a múlt század nyolcvanas éveiben vált ismertté. A műsor akkoriban azon ritka fórumok közé tartozott, ahol külföldi videoklipekkel lehetett találkozni – vezeti be az Origo.hu a népszerű tévéssel néhány éve készült nagyinterjúját. A ma nyolcvanadik születésnapját ünneplő zenetörténészt és rádiós-televíziós szakembert színes ismeretterjesztő műsorai, sokoldalú személyisége és élvezetes stílusa miatt hamar megkedvelte az ország. A Zenebutik 2002-es megszűnését követően más csatornáknál további zenei ismeretterjesztő és beszélgetős műsorokat, többek között a Zenehíd, az Amerikai zenehíd és az Operapáholy című adásokat is vezette.

Az Origo-nak néhány évvel ezelőtt adott interjúban elmesélte, hogy VHS-en őrzi a Zenebutik adásainak felvételeit, melyeket a könyveihez is felhasznált. A zenetörténész jegyzi többek között a Zeneközelben című rádióműsor alapján készült könyvsorozatot, de több beszélgetéskötetet is készített, Kocsis Zoltánnal hármat is.