Nyolcadik alkalommal ad otthont az ország legrangosabb szépségversenyének a közmédia. A Magyarország Szépe című gálaműsort június 23-án este, élőben láthatják a nézők a Dunán. A nemzeti döntőt új műsorvezető-párosként Rókusfalvy Lili és Kárász Róbert vezeti. A győztes versenyző egy éven át a Miss World Hungary cím birtokosa lesz és lehetőséget kap hazánk képviseletére a Miss World világversenyen – derült ki az MTVA sajtóközleményéből .

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Vármegyénk szépségei

E hét szerdán sajtótájékoztatón mutatták be a legszebb huszonegy versenyzőt és ismertették a felkészülés és a műsor menetét. Hárman közülük kötődnek Bács-Kiskun vármegyéhez. A bemutatkozó oldalakon sok érdekesség megtudható a lányokról.

Csipak Zsuzsanna Kecskeméten született 2003-ban. Jelenleg Budapesten él párjával, de mindig visszahúz a szíve vidékre, Kiskőrösre. Fut, edzőterembe és Thai boxra jár. 12 évig jégkorongozott. Klarinétozik. Szinte teljesen süket a jobb fülére, de ezt szerencsére sokszor nem veszik észre az emberek.

Kétéves gyógyszertári asszisztensi képzését most fejezte be, álma, hogy egyszer nyithasson egy gyógyszertárat vagy egy bioboltot, hiszen számára nagyon fontos az egészség. Szívügye az egészségügy és azon belül is a beteg gyerekek, hiszen ő maga is sokat járt kórházba egy fülbetegségből adódóan, többször műtötték.

Geiger Zsanett 2001-ben született Kiskunhalason. Csengődön élt 20 éves koráig, utána Budapestre költözött. Három különleges tény a fiatal szépségről: 14 évesen Kínában élt 3 hónapig; van egy saját Catwalk kurzusa és versenytáncol.

Kiskorában rengeteget sportolt, évekig járt párhuzamosan asztalitenisz és versenytánc edzésekre. Ezekhez csatlakozott a modellkedés is, így nagy szívfájdalmára az asztaliteniszt abba kellett hagynia. A versenytánc azóta is az élete része. Jelenlegi táncpárjával magyar bajnoki 4. helyezettek, és volt lehetőségük 2024 áprilisában kiutazni Moldovába, a Felnőtt Standard táncok Európa Bajnokságára.

Katzenbach Andrea 2000-ben született Kecskeméten, lakhelye Kiskőrös és Budapest. Marketinggel, social mediával foglalkozik. Nagyon szereti a jókedvű, pozitív és laza embereket, hiszen ő maga is ilyen. Kiskorában nagyon fiús lány volt. Imádja a barátait szórakoztatni, ha valaki megismeri, mindig pozitívan csalódik. Konditermi súlyzós edzésekre jár. Szeret új dolgokat tanulni, vágyik a változatosságra, és általában egyszerre mindig több téren tevékenykedik. Nincs példaképe, vallja, hogy saját magunkból kell kihozni a maximumot.