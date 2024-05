Árva Zsolt, a Lajosmizse vezetőedzője: – Egy kívülálló számára, aki nem szakmai szemmel nézte ezt a mérkőzést, annak a számára bizonyára szórakoztató volt. A számomra kevésbé, mert volt egy csomó dolog, amire felhívtam a játékosok figyelmét tegnap is, és ma, a meccs előtt is. Mivel rögtön az elején gólt szereztünk, mindenki elégedetten hátradőlt, hogy ez megvan, és a következő jó félórában nagyon gyenge volt a teljesítményünk, ritmustalanná vált a játékunk, rossz megoldásokat választottunk, nem jó ütemben haladtunk előre. A szünetben mindezt átbeszéltük, de hamar kiderült a számomra, hogy a tizenöt perc ezúttal kevés volt ahhoz, hogy más felfogásban játsszanak a folytatásban a srácok. A győzelemnek természetesen örülök. Nehéz volt a tavaszunk, hiszen az elején nem nagyon voltunk meg, és bár a végére formába lendültünk, azért jócskán elfáradtunk a végére, hiszen volt néhány játékosunk, aki az egész tavasz folyamán a táván volt, akiken már látszott a fáradtság. Hosszú volt ez a szezon, helyenként megspékelve egy-egy kupameccsel, az utobbiból szerencsére van is még egy, a döntő. Arra megpróbálunk úgy felkészülni, hogy a Jánoshalma elleni vármegyei kupadöntőnk egy háromesélyes találkozó legyen.

Vata Zalán, a Kecel technikai vezetője: – Sajnos egy kissé tartalékosan érkeztünk Lajosmizsére. Azért mondom, hogy sajnos, mert ha több alapember tudott volna szerdán kiállni a mérkőzésre, akkor talán egy még jobb találkozót játszhattunk volna, abból a szempontból viszont örömteli volt a számunkra ez a kilencven perc, hogy több fiatal is több lehetőséget kapott, hiszen többen is kezdőként tudtak pályára lépni, és hellyel-közzel meg is állták a helyüket, hiszen a csapat velük kiegészítve is egy szoros mérkőzésen szenvedett mindössze egygólos vereséget. Egyébként egy jó mérkőzést játszottunk, amely a helyezésünket a tabellán jelentősen már nem befolyásolja, az viszont bosszantó, hogy egy játékvezetői tévedés döntsön el egy ilyen találkozót. Azóta sem értjük, miért a hazaiak kaptak szabadrúgást, amikor a lajosmizsei játékos futott bele a mi játékosunkba. A csapat akarásával, teljesítményével, játékával ugyanakkor elégedett vagyok.

Lajosmizsei VLC-Kecel FC 3–2 (1–1)

Lajosmizse, vezette: Csire Róbert (Hagymási Attila, Tóth István)

Lajosmizse: Kis Cs. - Sallai, Fekete A., Orlov L. (Csicsó 57.), Halasi, Valkai, Kiss L. (Borsos 71.), Orlov Sz., Bán (Cserni 82.), Juhász, Tarnoczki (Zsiros 62.). Vezetőedző: Árva Zsolt.

Kecel: Molnár - Sendula, Bányai, Killer, Döbrenteni, Bajnok, Patai, Fenyvesi K., Erdei, Nagy K. (Vörös 71.), Kóbor. Tehnikai vezető: Vata Zalán.

Gól: Valkai a 2. és a 88., Halasi a 47. illetve Bányai a 28., Killer a 79. percben.