Dr. Szlovák Ibolya Ágnes írásban küldte el az éves összefoglalót. Ebből kiderül, hogy 846 gyermek tartozik a praxisához. Tavaly a rendeléseken 7811-en jelentek meg, A napi átlag 40–60 beteg gyermek volt. Csecsemőtanácsadáson 423 alkalommal vettek részt, az újszülöttlátogatások száma pedig 39 volt.

A hétvégén sok száz soltvadkerti gyerek szórakozott a gyermeknapon. A második gyermekorvosi praxis betöltése nagyon sürgős

Fotó: Barta Zsolt

Tavaly július 1-től a tázlári és a bócsai csecsemőket is ellátták a tanácsadások keretében. A gyógyító szakember megemlítette, hogy 2023-ban jelentős volt az influenzajárvány, emellett egy kisebb bárányhimlőjárvány is előfordult. A munkája során folyamatos szűréseket is végeznek egyebek mellett. A város másik körzete megürült, mivel nyugdíjba vonult tavaly év végén dr. Légrády Ferenc, aki több mint fél évszázadig gyógyította Soltvadkert gyermekeit. Egy idén megjelent cikkünkben megírtuk, hogy sok ezer pácienst gyógyított az évtizedek során.

Az idei utolsó beszámolójában a városban jól ismert orvos leírta, hogy a rendelőben ellátott esetek száma 977 volt, a rendelőn kívül öt, fekvőbeteg gyógyintézetbe kilenc főt utalt be. Szakvizsgálatokra továbbküldött közel három tucat kis pácienst.

Mivel a nyolcvanéves gyógyító nyugdíjba vonult, szükség van egy új orvosra. Az önkormányzati ülésen elhangzott, hogy már tárgyalások folynak egy szakvizsga előtt álló orvossal. Ugyanakkor a gyógyító szakember egy támogatási rendszer keretében egy másik intézmény felé elkötelezett. Temerini Ferenc polgármester nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy amennyiben meg tudnak egyezni az orvossal, akkor a város átvállalja azokat az anyagi kötelezettségeket, amelyek érintik a szakembert.