A tartalékos szakaszvezetőnek gyermekkori álma vált valóra

Aláírta szerződését a századik Tolna megyei önkéntes területvédelmi tartalékos katona márci­us első napjaiban. Komjáti Kata tartalékos szakaszvezető elmondta, döntésével gyermek­kori álma válhat valóra. Kata bátaszéki, de a bajai egyházi középiskolában tanult. Már a középiskolában kitűnt kreativitásával, határozottságával és igazságérzetével.

– Mennyiben változott meg az életed a középiskola befejezése óta?

– Egyet biztosra mondhatok, ami nem változott, és az a szókimondó stílusom, de mára sokkal higgadtabb lettem, mondhatni megnyugodtam. A középiskola számomra egy harc volt, a rendszer ellen, a tanárok ellen és mindenki más ellen is. Így hogy vége lett, nincs semmi, amivel küzdhetnék.

– A kislányok gyermekként arról álmodoznak, hogy például színésznők, óvónők vagy táncosnők lesznek. Neked mi volt a gyermekkori álmod?

– Kiskoromban sosem vonzottak az efféle dolgok, én mindig kint játszottam kommandósat a fiúkkal, nem kötött le a babázás. Apukámmal sokszor hallgattunk Kárpátiát és akkor mindig arról fantáziáltam, hogy milyen lenne ezeket a dalokat a seregben együtt énekelni, de ezzel a gondolattal csak játszottam akkoriban. Sok minden szerettem volna lenni, de konkrétan igazából semmi, a katonaság azonban mindvégig ott motoszkált a fejemben. Mindig is úgy voltam vele, hogy van benne elég akarat, erő és sosem voltam az a lányos lány, szóval miért ne próbálhatnám meg.

– Egy lányhoz mennyiben állhat közel a fegyveres testület?

– Én nem a fegyvert látom a katonaságnál, hanem az erőt, hiszen egy egész csapat áll melletted.

– Hogyan fogadták a döntésedet a család, barátok?

– A középiskola után szerettem volna a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre menni, de a családom teljesen kiakadt, ahogy most is, hogy beállok tartalékosnak. De most végre elhatároztam magam és nem tágítottam a tervem mellől. Egyetlen ember állt mellém akkor, ahogy most is, az apukám. Ezért hálás vagyok neki. A barátaim, hát igen, ők nem lepődtek meg, hiszen a személyiségem szerintük teljesen passzol a katonasághoz. Csak nevettek, hogy hihetetlen, hogy megcsináltam, de nagyon támogatnak és hisznek bennem.

– Önkéntes tartalékos katona lettél. Ez pontosan mit jelent, milyen feladataid lesznek?

– Az ország valamennyi járásában – a területi elv alapján – szerveztek önkéntes tartalékos századokat. Megalakításuk célja az volt, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétünk emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát. Emellett az állomány feladatát képezheti többek között veszély- és katasztrófahelyzetben történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken. Röviden ennyi.

– Mi a jövőképed?

– Jelenleg szociális munkásnak tanulok és szeretném befejezni a tanulmányaimat, de a szerződéses katonai jövőképet sem vetem el. Szakaszvezető lettem most a honvédségnél, és ez kisebb nyomás, hiszen nekem sosem volt katonai képesítésem. Nem azért csatlakoztam a katonasághoz, hogy menő legyek, vagy azt hiszem, hogy hős lehetek. Hősök nincsenek a háborúkban és sosem voltak, emberek vannak és én is az vagyok, egy kislány, akinek teljesült az egyik nagy álma.