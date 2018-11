Hazánkban forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding

A videóban több jól ismert fővárosi helyszín is megjelenik. A dal elkészítésében pedig világsztárok segítették az énekesnőt.

A brit Ellie Goulding Budapesten forgatta legújabb videóklipjét, amit a Close To Me című számához készített – adja hírül az Origo. A képi világhoz a magyar fővárost, a dal összerakásához, tehát a hanghoz pedig Diplót és Swae Lee-t hívta segítségül. Az, hogy a klip Budapesten készült el, a Magyar Turisztikai Ügynökség új stratégiájának is köszönhető.

A turisztikai reklámozás egyik új trendje, hogy egy zenei videóklip helyszíneként mutatkozhat be egy-egy város – írja a Travelóra hivatkozva az Origo. A megoldás fő oka az óriási elérés. Goulding klipjét két nap alatt már több mint egymillióan látták, és nagyon valószínű, hogy legtöbbjüknek le is esett, hogy Budapesten forgatták a klipet, hiszen öles betűkkel jelenik meg a helységnév a videó elején.

A klipben főszerepet kapó Budapest több ismert helyszíne is megjelenik: például a Budai Vár, azon belül a Halászbástya, a Barokk kapu és a Várkert Bazár is. Az talán még nagyobb lendületet ad a klipnek, és ezáltal Budapest megismertetésének, hogy Goulding egy kisebb szünet után jött ki ezzel a videóval.

Borítókép: képkocka Ellie Goulding Close to me c. klipjéből. Forrás: Youtube