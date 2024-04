A Dunatáj Közalapítvány hartai Kézműves Közösségpontjában ezúttal egy helyi alkotó, Kaszt Erika kapott lehetőséget a bemutatkozásra.

Kaszt Erika kiállítása pünkösdhétfőig tekinthető meg Hartán.

Fotó: Zsigmond Enikő

Festményeit akrillal készíti. Erőteljes színvilága és egyedi formavilága saját fantáziájának szüleménye. Képei álomszerűek, főként a fák leabsztrahált, érzelmeket megjelenítő, szinte emberi testként nyújtózó, kígyózó, hajlongó formái jelennek meg a vásznon, erőteljes érzelmeket sugározva. „Nagyon különlegesek számomra, hiszen mindegyik egy másik dimenzióba repít el, ahol nincsenek határok és bármi megtörténhet” – hangzott el a kiállítás megnyitóján.

Az alkotó születése óta Hartán él, már gyermekkorában szívesen rajzolgatott. Húsz évesen kezdett a festészettel foglalkozni. Nem tanult sem rajzolni, sem festeni, mindent autodidakta módon sajátított el. Legelőször 1999-ben a Kecskeméti Tavaszi Fesztiválon mutatták be egy festményét. Szülőhelyén 2005-ben volt egyéni kiállítása. Majd sorra jöttek a kiállítások, először Hartán, a Bodzaünnepen és a Hajósmúzeum átadó ünnepségén. 2021-től Budapesten több neves galériában is megtalálhatók voltak képei, mint a Jancsó Art Galéria, Bakelit Art Center és a K-Galéria. Ausztriában is láthatták már festményeit, tavaly júniusban egy háromnapos nemzetközi képzőművészeti kiállításon. Júliusban pedig Hartán szerepelt a Kossuth Rádió élő műsorában.

A festészet számomra hatalmas erőt, nyugalmat és csendet jelent…” – vallja önmagáról Kaszt Erika hartai festő.

Fotó: Zsigmond Enikő

Tervei között szerepel további külföldi kiállításokon való részvétel és természetesen az is, hogy majd egyszer az elismert magyar kortárs festők között említsék a nevét.

A képeiből összeállított kiállítás egészen pünkösdhétfőig megtekinthető Hartán, a Kézműves Közösségpontban hétköznap 9 és 16 óra között, hétvégén pedig előzetes egyeztetés alapján várják az érdeklődőket.