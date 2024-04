Az egészségügyi képzés 2014-ben 15 fővel indult a bajai intézményben, ma a tanulói létszám 60 és 70 között van, a szakgimnázium pedig átalakult ötéves technikumi képzéssé. Az új tanterem szakmai vizsgára is alkalmas, háromágyas és minden eszközzel felszerelt. Életmentő eszközök, betegfigyelő monitor is található az új helységben.

A jövő nővérkéi az új szaktanteremben

Fotó: Márton Anna

Zsigó Róbert hangsúlyozta: a Szent László ÁMK sokat fejlődött az utóbbi években, a korszerűsítések nem szolgálnak önző célt. Az új szaktanterem alkalmas arra, hogy az oktatók megfelelő körülmények között végezzék munkájukat, a diákok pedig megszerezzék a választott szakmájukhoz szükséges tudást.

Hajdók Róbert igazgató a baon.hu-nak kiemelte: 2010-ben még igazgatóhelyettes volt, amikor azt vették észre, hogy a hagyományos vízügyi képzésre csökkent a jelentkezők száma. Berkó Rózsa kolléganőjének volt az ötlete, hogy egy olyan szakot indítsanak, amit a fenntartó, a kalocsai Iskolanővérek is támogatni tudnak.

– Az új szak beindítása mindig komplikáltabb dolog, humán erőforrás is kell hozzá, megfelelő szaktanterem, eszközök. Fokozatosan alakítottuk ki a régi egészségügyi szaktantermet, az is egy régi vízügyes laborterem volt korábban. A vizsgakörülmények és a gyakorlati óraszám nagyon sokat változott a szakképzésben és most elég sok gyerekünk van egészségügyi szaktanárral. A kivitelezés idén télen indult el – tette hozzá az igazgató.

A korábbi tantermet teljes egészében felújították, közben megtervezték a bútorokat és beszerezték az eszközöket. Életmentő eszközök, betegfigyelő monitor is található az új szaktanteremben. – A szaktanárok és a gyerekek is nagyon megörültek az ú teremnek. Ha már ilyen jó körülmények között tanulhatnak a gyerekek, akkor szerintem megszeretik a szakmájukat – mondta az igazgató.