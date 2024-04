Idén elkezdtünk a családosok felé nyitni, szeretnénk családbarátabbá tenni a majálist – mondta Nemcsik Mátyás. Hozzátette, hogy ezért nagyon sok színes programmal készülnek a gyermekeknek és a szüleiknek is. Például a kicsik kedvence, az Apacuka zenekar is koncertet ad majd a rendezvényen.

Az előző évben is több százan látogattak ki a kecskeméti majálisra

Fotó: Lizik-Varga Katalin / archív-felvétel

10 órakor májusfa-állítással indul a programok sora, mondta Gál Zsombor, majd kiemelte, hogy a hagyományok ápolását is fontosnak tartják, ezért a résztvevők megtekinthetik a Kecskemét Táncegyüttes autentikus májustáncát is. Ezt követően pedig a színpadi produkciók tömkelege várható – tette hozzá.

A családok mellet azok is jól tudnak majd szórakozni, akik bulizni szeretnének, ugyanis számukra is tartogatnak meglepetéseket. A jelenlévők a délelőtt folyamán többek között még megtekinthetik a TST látványos táncfellépését és DJ Pénzes is gondoskodik majd a jó hangulatról. Délután a Nova Prospect ad koncertet és a Trend killerz is színpadra lép. Este 9 órától pedig a legendás Beatrice koncertezik majd. Idén egynaposra tervezték a kecskeméti majálist, mely 10 óra 30 percig tart majd.

Nemcsik Mátyás és Gál Zsombor

Forrás: Rádió 1 Gong

A belépés a szabadidőközpontba ezen a napon ingyenes, és a horgászok is hódolhatnak szenvedélyüknek, azonban csak azok horgászhatnak május 1-jén, akik előre megváltott jeggyel vagy bérlettel rendelkeznek.

A műsorban elhangzott, hogy a majális napján is használhatják majd a kicsik a népszerű KölyökDomb játszóteret. Kiderült, hogy a játszótér mellett hasonló rendezvényt terveznek majd gyermeknapra.

